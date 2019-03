Stefanos Tsitsipas a fost eliminat de la Indian Wells

Jucătorul de tenis Stefanos Tsitsipas, locul 10 ATP, a fost eliminat în turul al doilea de la Indian Wells, fiind învins de canadianul în vârstă de 18 ani Felix Auger-Aliassime, locul 58 ATP informează mediafax.

Canadianul de doar 18 ani Felix Auger-Aliassime a reușit probabil cea mai importantă victorie de până acum a carierei, după ce l-a învins pe grecul Stefanos Tsitsipas, recent intrat în Top 10 ATP, scor 6-4, 6-2, calificându-se astfel în turul trei al turneului din California.

"Nu știam exact la ce să mă aștept. În mod cert, nu m-am așteptat să câștig în maniera pe care am făcut-o. Dar am crezut în mine, am reușit să-mi impun stilul de joc, așa cum am făcut și în primul tur, și asta a fost tot", a spus canadianul, după meci.

Datorită acestei prime victorii contra unui jucător din Top 10 ATP, adolescentul are șansa de a ajunge în turul patru, acolo unde-l va întâlni pe japonezul Yoshihito Nishioka, care a reușit, de asemenea, o surpriză și l-a eliminat pe jucătorul aflat pe locul 21 ATP, Roberto Bautista Agut.