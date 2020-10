Stelian Ion, despre ce măsuri ar putea fi luate în Constanţa: Important e să mai tăiem din beculeţele de sărbători pentru că avem de făcut curăţenie în oraş

Deputatul USR Stelian Ion, fost candidat la Primăria Constanţa din partea Alianţei USR-PLUS, a anunţat, vineri, într-o conferinţă de presă, câteva direcţii ale viitoarei administraţii locale în municipiul Constanţa, afirmând că vor fi evaluate proiectele în derulare şi consideră că este important "să mai tăiem din beculeţele de sărbători” deoarece "avem de făcut curăţenie în oraş”, anunță news.ro.

Stelian Ion a declarat că reprezentanţii Alianţei USR-PLUS au avut prima întâlnire cu PNL pentru a forma o majoritate în Consiliul Local Municipal Constanţa, precizând că în urma discuţiilor au fost descoperite multe puncte comune pe baza cărora va fi realizat un proiect care va fi prezentat constănţenilor. El a afirmat că a cerut realizarea anumitor lucruri, cum ar fi un audit în Primăria Constanţa, care au fost acceptate de către PNL.

"Am solicitat de la bun început să se facă un audit în Primăria Constanţa. Este esenţial să facem o evaluare organizaţională, o evaluare a departamentelor, o evaluare a activităţii acestei primării pentru că ea a fost ineficientă. Are departamente supradimensionate, conduse prost ani de zile. Dacă nu facem lucrul ăsta, e clar că vom avea un eşec. În urma discuţiilor şi în urma solicitărilor noastre s-a răspuns pozitiv. Am lămurit anumite aspecte care erau neclare şi vom face un astfel de audit în Constanţa astfel încât, după ce ni se vor prezenta rezultatele, să putem face o propunere concretă de reorganizare a Primăriei pe toate departamentele”, a declarat fostul candidat la Primăria Constanţa.

El a explicat care ar putea fi zonele în care vor fi realizate modificări în cadrul Primăriei.

"Am pus accentul, spre exemplu, pe nevoia de a face ceva la Direcţia de Dezvoltare şi Fonduri Europene. Acolo au fost probleme, nu s-au atras fonduri europene şi este o mare responsabilitate ratată de Primăria Constanţa. Pe partea de Urbanism, arhitectul şef a ratat obiectivul şi trebuie să ţinem cont de lucrul ăsta. De asemenea, ne lipseşte o Direcţie de Cultură în Primăria Constanţa, în schimb avem o Direcţie de Evenimente cu care va trebui să vedem ce facem şi ştim ce facem. Vom anunţa ulterior”, a precizat Stelian Ion.

El a fost întrebat ce se va întâmpla cu proiectele începute, dacă acestea vor continua.

"Le vom evalua, în primul rând. Vă dau un exemplu. Proiectul referitor la construirea acelei săli polivalente. Nu am discutat cu colegii din PNL lucrul ăsta, vă spun punctul nostru de vedere, ar trebui modificat acel proiect pentru că o sală de 5.000 de locuri este total inadecvată. Este mult prea puţin, o facem degeaba, sunt bani aruncaţi pe fereastră”, a menţionat deputatul USR.

Stelian Ion a anunţat că ar vrea ca noua administraţie locală constănţeană să mai “taie” din beculeţele de sărbători.

"Important e să mai tăiem din beculeţele de sărbători pentru că până la beculeţe avem de făcut curăţenie în oraş. Vreau să marcăm momentul, vreau să fie un moment de sărbătoare pentru toţi, dar nu neapărat în beculeţe constă această sărbătoare. Mi s-a părut inadecvat de fiecare dată când am cheltuit, la fel ca la Bucureşti, pentru că domnul Făgădău şi-a ales modelul Gabrielei Firea şi a avut şi soarta Gabrielei Firea. Este foarte important să nu cheltuim milioane de euro pe astfel de beculeţe câtă vreme sunt maldăre de gunoaie în tot oraşul. Punem beculeţe peste gunoaie, nu e tocmai nimerit”, a explicat Stelian Ion.

Alegerile pentru Primăria Constanţa au fost câştigate de liberalul Vergil Chiţac, pe locul secund clasându-se reprezentantul Alianţei USR-PLUS, Stelian Ion. Primăria Constanţa a fost condusă în ultimii patru ani de social-democratul Decebal Făgădău.