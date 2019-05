Strategia 'Ilie și Puiu' la UNPR: dezvăluiri din campania la europarlamentare

Ilie Năstase și Anghel Iordănescu, primii doi candidați pe lista UNPR la alegerile europarlamentare, au transmis vineri că partidul i-a „băgat în ședință” și le-a cerut să vină cu idei pentru a genera „o emoție puternică” înainte de scrutinul de duminică. În mesajul semnat „Ilie și Puiu”, UNPR-iștii spun că vor merge contra curentului pentru că ei nu nasc emoții la comandă.

Postarea este însoțită de o melodie renumită a lui Frank Sinatra - My way - în care solistul spune că a făcut în viață lucrurile în felul său.

„SIMPLITATE - FARA EMOTIE - LA FINAL SI LA UN NOU INCEPUT DE DRUM. In ultimele zile, echipa noastra de campanie ne-a bagat in sedinta sa gasim solutii, sa generam o emotie puternica, acum pe ultima suta de metri. Adica ce? Ce am vazut la ceilalti? Adica ura si scandal? Eu si Puiu Iordanescu NU NASTEM EMOTII LA COMANDA. Nu stim s-o facem. Cand am facut-o in carierele noastre, a fost prin multa munca si prin mentalitatea noastra de invingatori. Noi stim ca indiferent unde vom fi, vom lupta pentru voi si pentru viitorul vostru. Noua, nu ne poate impune nimeni, nicio pozitie politica care nu este legata de binele Romaniei. Nu putem fi santajati. Putem fi iubiti, sau urati”, se arată în mesajul semnat „Ilie si Puiu” postat pe pagina de Facebook a lui Ilie Năstase.