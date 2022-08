SUA vor trimite Ucrainei armament suplimentar în valoare de 550 de milioane de dolari / Video

Statele Unite anunţă luni că urmează să trimită armament suplimentar, în valoare de 550 milioane de dolari, forţelor ucrainene care luptă împotriva invaziei ruse, inclusiv muniţie pentru lansatoare de rachetă, tot mai importante în bătălie, relatează AFP, potrivit news.ro.

Acest ajutor urmează ”să includă muniţie suplimentară pentru sstemele (...) HIMARS”, anunţă un purtător de cuvânt al Casei Albe, John Kirby.

Valoarea asistenţei militare acordate Ucrainei de la instalarea lui Joe Biden la Casa Albă creşte, astfel, al peste opt miliarde de dolari, potrivit lui Kirby.

Acest nou ajutor mai include 75.000 de obuze de 155 de milimetri, precizează într-un comunicat Pentagonul.

”Statele Unite vor continua să coopereze împreună cu aliaţii şi partenerii lor pentru a furniza Ucrainei capacităţi-cheie”, subliniază Pentagonul.

Sistemele de tip HIMARS, foarte mobile, trag rachete ghidate prin GPS şi au o rază de acţiune de 80 de kilometri, ceea ce permite armatei ucrainene să atingă ţinte ruseşti pe care anterior nu le putea atinge.

Artileria este decisivă în Războiul din Ucraina.

Armatele ucraineană şi rusă consumă foarte multe proiectile, de toate felurile. Ele duc un război de uzură a muniţiei, ale cărei stocuri sunt cruciale.

