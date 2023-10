Surpriză la alegerile din Polonia! Majoritate pntru opoziţia pro-UE (sondaje)

Partidul Lege şi Justiţie (PiS) la putere în Polonia s-a clasat pe primul loc la alegerile legislative desfăşurate duminică, potrivit unui sondaj IPSOS realizat la ieşirea de la urne, obţinând doar 200 de locuri, mai puţin de jumătate, din totalul de 460 de locuri ale parlamentului, scrie Reuters.

Opoziţia centristă pro-europeană a câştigat majoritatea parlamentară la alegerile legislative de duminică din Polonia, învingându-i pe populiştii naţionalişti de guvernământ (PiS) şi extrema dreaptă la un loc, potrivit sondajelor la ieşire, transmite AFP.

Cele trei partide ale opoziţiei centriste, Platforma Civică (KO) a lui Donald Tusk, creştin-democraţii din A treia Cale şi Stânga, au câştigat împreună 248 de locuri, faţă de 212 locuri pentru PiS şi Confederaţia (extrema dreapta) împreună.

The #exitpoll from Poland's election shows PiS (37%) winning but with a vote share unlikely to retain its parliamentary majority.



That could open the way for an opposition coalition of KO (32%), Third Way (13%) and The Left (9%).



Confederation has 6%.



