Tăriceanu, ofensivă la PSD - Propune primar la Constanța, oraș condus în ultimii ani de social-democrați. Cine e candidatul ALDE

Călin Popescu Tăriceanu a anunțat, sâmbătă, ca președintele filialei judetene a ALDE, Gabriel Daraban, fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, este candidatul propus pentru Primăria Constanța la alegerile locale din 202o. Anuntul vine in conditiile in care orașul este condus de multi ani de PSD. Mai mult, liderul ALDE spune ca in ultimii ani orasul a fost dominat de grupuri de interese.

„Ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani? A fost dominat orașul de diverse grupuri de interese care nu au condus Constanța pentru cetățeni, ci în beneficiul propriu și acest lucru se vede și se simte. Constanța este, din păcate, cunoscută dincolo de granițele orașului, prin această caracteristică nefericită și care trebuie să dispară, să țină de trecut”, a spus Tăriceanu, potrivit Mediafax.

„Regret că astăzi că nu e așa cum eu mi-am imaginat Constanța și ceea ce văd când mă duc în alte țări și văd porturile importante. Alte țări au cinci porturi, șapte porturi și toate sunt orașe prospere. Noi avem Constanța principalul port comercial și aici nu văd această efervescență caracteristică unui oraș în care economia profită de pe urma portului. Sunt convins să Gabi Daraban este atașat Constanței și doritor să vadă Constanța evoluând. Va lansa proiectul pe care băuiesc că ar putea să îl numească „Renașterea Constanței” care să se bazeze pe activități economice mult mai susținute, fie că e vorba de comerț, de servicii, de industrie, de agricultură, în care dorința noastră este să angreneze toate forțele orașului: mediul economic, mediul universitar, intelectualitatea până la ultimul cetățean”, a mai spus Tăriceanu.