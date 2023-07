Tatăl unui cântăreț, internat în azilul groazei din Mureș - Vedeta, șocată de ororile din centru, recunoaște: Cred că, pentru că era vizitat des, era favorizat

Cântărețul Tony Poptămaș (54 de ani), stabilit în Norvegia, avea tatăl internat în azilul groazei din Mureș. Artistul spune, însă, că atât tatăl lui, cât și el au fost foarte mulțumiți de condițiile de la azil și că el vorbea des cu cadrele medicale care aveau grijă de tatăl său.

Tony Poptămaș a fost șocat când a aflat de ororile de la Centrul de Îngrijire și Asistență Căsuța lu Min din Mureș. Artistul susține că nu a avut nici cel mai mic motiv să se gândească la faptul că tatăl lui nu ar fi tratat bine. Azi-noapte, bărbatul a fost preluat de un echipaj SMURD, în urma controlului efectuat de ONG-ul Centrul de Resurse Juridice.

„Încercăm să gestionăm situația. Tata a fost internat și el acolo și a fost preluat azi-noapte de SMURD. Noi nu am sesizat nicio clipă ca el să fi fost tratat necorespunzător. Aseară am rămas șocați la cele întâmplate. Cred că, pentru că era vizitat des, era favorizat, ceea ce nu e deloc OK. Bine, e OK că era îngrijit, dar toți beneficiarii de acolo ar fi trebuit să fie favorizați sau măcar îngrijiți cu simț de răspundere. Cu angajații centrului nu se poate comunica momentan. Dar până acum nu era nicio problemă”, a declarat Poptămaș pentru Libertatea, anunță romaniatv.net.

Artistul spune că sora lui a fost recent în România și l-a vizitat pe tatăl lor la azil

„Sora mea a fost recent în România timp de patru săptămâni. Am fost sunat video de două ori pe săptămână ca să vorbim, iar tata arăta foarte bine”, a dezvăluit artistul.

Poptămaș este de părere că ororile din cămin ar fi avut loc din cauza faptului că patronul a închis recent un alt azil și că ar fi îngrămădit beneficiarii în Căsuța lu Min.

„Noi credem că problema a apărut după închiderea celuilalt loc al proprietarului, adică acum două săptămâni. Cu siguranță nu avea unde să-i ducă pe acei beneficiari, așa că a apelat la aceste acțiuni inumane. Așa ceva nu se face! Trăind în Norvegia, nu pot înțelege cum nu a găsit soluții mai umane ca să-i mute pe cei de dincolo. Oare e atât de greu în România?

Acum tata e bine, dar ia insulină și fișa medicală nu a fost livrată de către centru. Înțeleg că nu a fost găsită”, a adăugat artistul.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș (AJPJ Mureș) a efectuat un control la Centrul de Îngrijire și Asistență Căsuța lu Min la începutul lunii mai. În urma acestuia, a propus retragerea licenței provizorii de funcționare după ce au fost constatate o serie de nereguli, potrivit Agerpres. De asemenea, DSP Mureș constata, la începutul lunii iulie, că funcţionarea unităţii constituie risc iminent pentru sănătatea publică.

„În urma deciziei DSP Mureş, cei 28 de beneficiari ai centrului au fost transferaţi în judeţele de domiciliu prin grija Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, a prefecturilor şi DGASPC-urilor din Covasna şi Maramureş”, scrie Agerpres.