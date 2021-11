Tatăl vitreg a recunoscut că a ucis-o pe fetița de 4 ani - motivul: era agitată. Ce îi spusese mamei pentru a nu se îngrijora de absența ei

Fetiţa al cărei trup neînsufleţit a fost găsit incendiat la marginea municipiului Arad, lângă un cimitir, se numea Antonia, iar anchetatorii au stabilit că ea nu a fost agresată sexual. Tatăl vitreg, în grija căruia se afla când a murit, i-a explicat mamei acesteia că fata este plecată în vecini. Potrivit unor surse judiciare citate de Antena3, tatăl vitreg a recunoscut că a omorât-o pe fetița de 4 ani pentru că era agitată.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, Ruxandra Tarcea, a declarat pentru News.ro că tatăl vitreg al fetiţei găsite moartă pe un câmp lângă municipiul Arad urmează să fie prezentat în cursul zilei de marţi în faţa magistraţilor de la Tribunalul Arad cu propunere de arestare preventivă.

"Astăzi bărbatul urmează să fie prezentat la Tribunalul Arad cu propunere de arestare preventivă. El nu a recunoscut, a declarat că a auzit sâmbătă un zgomot în baie, a observat că fetiţa este căzută în exteriorul căzii, s-a apropiat de copil, a văzut că nu are puls şi s-a speriat. A pus trupul fetiţei într-un geamantan, a luat un taxi şi a lăsat corpul într-o vegetaţie mai stufoasă. Bărbatul are 23 de ani şi este fără ocupaţie, nu are un loc de muncă”, a declarat procurorul Ruxandra Tarcea.

Potrivit sursei citate, mama a aflat, la întoarcerea acasă, că fetiţa ei, Antonia, se află în vecini, aşa că nu s-a îngrijorat de absenţa ei.

"Mama a sosit acasă în cursul zilei de luni, după ce a fost la spital să nască. Ajunsă acasă, a întrebat unde este Antonia, iar concubinul i-a spus că este în vecini”, a explicat Ruxandra Tarcea.

După ce procurorii au făcut publice imagini cu chipul fetiţei, o persoană a recunoscut-o şi s-a prezentat la Poliţie şi le-a indicat poliţiştilor că familia fetei locuieşte în cartierul Vlaicu din municipiul Arad. Luni seara, în jurul orei 21.00, poliţiştii au ajuns la locuinţa familiei.

Potrivit procurorilor, în urma autopsiei nu a reieşit că fetiţa ar fi fost agresată sexual.

Trupul fetiţei a fost găsit sâmbătă seară, de un bărbat care îşi plimba câinele în apropierea cimitirului din cartierul arădean Bujac. Bărbatul a sunat imediat la numărul de urgenţă 112.