Telenovela continuă: Nicușor Dan îi recomandă lui Marcel Ciolacu să ceară demisia ministrului de Finanțe

Primarul General al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat luni, la Profit News TV, că liderul PSD Marcel Ciolacu ar trebui să ceară mai degrabă demisia ministrului de Finanţe, pentru că ”este total opac la toate argumentele sale raţionale, transmise încă de anul trecut” cu privire la problema încălzirii Capitalei, după ce duminică seara liderul PSD a spus că edilul nu are știința administrativă necesară pentru a conduce municipalitatea bucureșteană, scrie News.ro.

”Aşa cum arată cifrele pe care le-am prezentat azi, Bucureştiul a primit mult mai puţini bani decât celelalte localităţi din România cu sisteme centralizate de căldură şi asta a început din toamna anului trecut. S-au dat bani în mai multe etape, numai Bucureştiului nu i s-au dat. Bucureştiul are 550.000 de apartamente, cât au toate celelalte localităţi împreună şi a primit 15 sau 20 milioane, cu totul, celalalte localităţi au primit 800 de milioane. Ar fi fost firesc ca o subvenţie comparabilă să vină spre Bucureşti”, a spus primarul Capitalei.

Nicuşor Dan a precizat că ”Bucureştiul are posibilitatea de a se îndatora şi să ajungă la zero cu această problemă a termoficării, să permită Termoenergeticii să facă investiţii”. ”Şi eu sunt de acord cu ridicarea gradului de îndatorare”, a spus el.

”Ştim cu toţii cum este, de sistemul de termoficare depinde şi alimentarea cu energie electrică a Bucureştiului. Dacă CET-urile Elcen nu produc energie electrică, este foarte dificil ca această energie să fie compensată din alte surse. Avem o oportunitate extraordinară prin Fondul de Modernizare, trebuie să ajungem la zero ca aceste companii să fie viabile”, a mai spus primarul General.

Nicuşor Dan a mai spus că Primăria Capitalei plătea cam 700 de milioane pe an, în perioada 2011- 2020, iar în 2021 a plătit 950 de milioane de lei, fiind ”prima oară când au achitat facturile integral. ”Anul acesta cam 1,5 miliarde lei, dublu faţă de acum 4 sau 5 ani, este un an în care ne plătim integral facturile”, a adăugat el.

Nicuşor Dan a răspuns şi reproşurilor venite dinspre liderul PSD Marcel Ciolacu care afirma în urmă cu o zi că ar trebui să îşi dea demisia.

”Domnul Ciolacu ar trebui să ceară mai degrabă demisia ministrului de Finanţe, este total opac la toate argumentele mele raţionale începând de anul trecut, în care spuneam că bugetul Primăriei este dezachilibrat faţă de facturile de termie care trebuie să vină. Înainte de bugetul pe 2022, am avut două discuii cu ministrul de finanţe, am încercat şi cu domnul Ciolacu de vreo două ori, nu am reşut să stabilesc o întâlnire. Am avut şi o conferinţă de presă publică pe tema asta, a fost un comitet interministerial pe termie, cu reprezentanţii tuturor ministerelor, de vrei 15 ori s-a întâlnit de la începutul anului 2022, ministrul de finanţe nu prea a venit. În vară am încercat să am o discuţie cu ministrul de finanţe care mi-a spus la telefon că este o decizie politică a coaliţiei şi că nu este dumnealui persoana cu care să vorbesc”, a declarat Nicuşor Dan.