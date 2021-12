Thrillerul de spionaj '355', regizat de Simon Kinberg va rula în cinematografe din 7 ianuarie

Thrillerul de spionaj „355”, regizat de Simon Kinberg („Deadpool”, „X-Men”, „Marţianul”), reuneşte o echipă de actriţe de renume, Jessica Chastain, Diane Kruger, Lupita Nyong'o şi Penelope Cruz, şi va rula în cinematografe din 7 ianuarie.

Când o armă secretă cade în mâinile mercenarului, agentul CIA Mason „Mace" Brown (Jessica Chastain) trebuie să-şi unească forţele cu rivalul agent german Marie (Diane Kruger), fost aliat MI6 şi specialistul în cele mai noi tehnologii, Khadijah (Lupita Nyong'o). Împreună cu psihologul columbian Graciela (Penelope Cruz), pornesc într-o misiune letală şi vertiginoasă de a recupera arma, încercând să fie cu un pas înaintea unei femei misterioase, Lin Mi Sheng (Fan Bingbing).

Pe măsură ce acţiunea se răspândeşte pe tot globul, de la cafenelele din Paris la pieţele din Maroc şi la casele de licitaţii opulente din Shanghai, cvartetul de femei formează o legătură care ar putea proteja lumea, dar le-ar putea ucide.

În film joacă şi Edgar Ramirez („The Girl on the Train”) şi actorul de origine română, Sebastian Stan („Avengers: Endgame”).

Titlul filmului reprezintă identitatea sub care era cunoscută prima spioană, ultimul mister rămas din Revoluţia Americană. Numele de cod "355" făcea parte dintr-un sistem elaborat cu scopul de a păstra secrete numele şi locaţiile agenţilor - şi a funcţionat bine. După sute de ani, numele spioanei este încă necunoscut, dar realizările ei nu au fost uitate: femeile care lucrează astăzi ca profesionişti în informaţii se referă uneori una la cealaltă drept 355.

„Titlul este cu adevărat important pentru că există atât de multe femei care au lucrat neobosit în culise, dar care nu au fost niciodată recunoscute în niciun domeniu", spune actriţa şi producătoarea Jessica Chastain.

Filmul „355” este regizat de Simon Kinberg, iar scenariul este scris de Theresa Rebeck (Smash) şi Simon Kinberg, pornind de la o poveste de Theresa Rebeck. Filmul îl are ca producător executiv pe Richard Hewitt („Bohemian Rhapsody”). Editat de Lee Amith (1917) şi John Gilbert („Stăpânul Inelelor: The Fellowship of the Ring”), pelicula îl are drept compozitor pe Tom Holkenborg („Mad Max: Fury Road”).

Filmul „355”, prezentat de FilmNation Entertainment, este distribuit în România de Vertical Entertainment, începând din 7 ianuarie, exclusiv în cinematografe.