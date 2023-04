Timothee Chalamet va folosi propria voce în secvenţele muzicale dintr-un film biografic despre Bob Dylan, în care tânărul actor din Statele Unite va trebui să interpreteze mai multe piese din repertoriul legendarului cântăreţ, textier şi compozitor american, informează site-ul publicaţiei The Hollywood Reporter.

James Mangold, regizorul acestui lungmetraj biografic despre viaţa şi cariera lui Bob Dylan, intitulat "A Complete Unknown", a stat de vorbă cu jurnaliştii de la Collider la evenimentul Star Wars Celebration, organizat la Londra, într-un interviu ce a fost publicat vineri. În timpul discuţiei, James Mangold a fost întrebat dacă Timothee Chalamet va cânta în acest film, iar regizorul a confirmat imediat: "Bineînţeles!".

Cineastul american, regizor al unor filme precum "Girl, Interrupted", "Walk the Line", "3:10 to Yuma", "The Wolverine", "Logan" şi "Indiana Jones and the Dial of Destiny", a vorbit şi despre elementele care l-au atras la acest proiect cinematografic al studioului Searchlight Pictures. Filmul despre Bob Dylan va avea la bază cartea "Dylan Goes Electric", publicată de Elijah Wald în 2015, precum şi un scenariu scris de Jay Cocks, potrivit Agerpres.

"Este vorba despre o perioadă minunată din cultura americană, ce spune povestea unui Bob Dylan tânăr, de 19 ani, care ajunge la New York având în buzunar doar 2 dolari şi devine o senzaţie mondială după doar trei ani - fiind mai întâi adoptat de familia muzicienilor folk din New York şi, apoi, desigur, depăşindu-i dintr-un anumit punct de vedere, pe măsură ce popularitatea lui a crescut dincolo de toate aşteptările. Este o atât de interesantă poveste adevărată despre un atât de interesant moment de pe scena americană", a spus James Mangold.

Regizorul a adăugat că filmările vor începe cel mai probabil în luna august şi că mai multe personalităţi ale industriei muzicale, precum Woody Guthrie, Pete Seeger şi Joan Baez, vor face parte din povestea filmului.

Timothee Chalamet, care a putut fi văzut cel mai recent pe marile ecrane în filmul "Bones and All", a filmat până de curând pentru lungmetrajul SF "Dune: Part Two" - ce va fi lansat în noiembrie - şi pentru "Wonka" - ce va ajunge în cinematografe în luna decembrie. Anul trecut, tânărul actor american a declarat pentru revista British Vogue că a cântat în şapte scene din musicalul "Wonka", regizat de Paul King şi considerat un prequel al celebrului roman publicat de Roald Dahl în 1964 "Charlie and the Chocolate Factory".