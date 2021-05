Tom Cruise a înapoiat cele trei trofee Globuri de Aur câştigate, în semn de protest faţă de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood

Tom Cruise a înapoiat cele trei trofee Globul de Aur, în semn de protest faţă de lipsa de diversitate în interiorul Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association - HFPA), scrie Variety.

Ca urmare a controversei, actorul a returnat cele trei premii, obţinute pentru rolurile din "Born on the Fourth of July" (cel mai bun actor, dramă), "Jerry Maguire" (cel mai bun actor, comedie sau musical), şi "Magnolia" (cel mai bun actor în rol secundar), potrivit news.ro.

Este cea mai de impact reacţie a unui star la adresa HFPA, după ce mai mulţi actori - inclusiv Scarlett Johansson şi Mark Ruffalo - au solicitat industriei să se distanţeze de Asociaţia care acordă Globurile de Aur până ce vor fi implementate reforme substanţiale în cadrul organizaţiei.

Netflix, Amazon şi WarnerMedia au anunţat toate că boicotează HFPA, iar NBCUniversal a transmis luni că NBC nu va mai difuza gala premiilor în 2022.