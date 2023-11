Tragedie cumplită: un tunel s-a prăbușit peste 40 de muncitori/ Video

Salvatorii se străduiesc să ajungă la ei sub mormanele de moloz.

"Aproximativ 40-41 de muncitori sunt prinși înăuntru. Oxigenul este furnizat prin dărâmături, dar ruinele se prăbușesc în timp ce salvatorii încearcă să le înlăture”, a declarat pentru AFP de la fața locului Durgesh Rathodi, un oficial de intervenție în caz de dezastru în statul Himalaya.

VIDEO | "Rescue operations are underway after an under-construction tunnel collapsed in Uttarkashi. There are 36-40 labourers in the tunnel. Arrangments are being made for all the necessary technical requirements on the site," says an official amid rescue work at the site where… pic.twitter.com/S2kzVjZml5