Traian Băsescu îl ATENȚIONEAZĂ pe Klaus Iohannis: 'Referendumul riscă să fie INVALIDAT'

Traian Băsescu anunță că ideea de referendum pe justiție nu îi aparține lui Klaus Iohannis, ci lui, și îl avertizează pe urmașul său de la Cotroceni că există un risc mare ca acest scrutin să nu fie validat, pentru că nu se vor prezenta 30% dintre românii cu drept de vot la urne. Băsescu i-a transmis lui Iohannis și ce întrebare să nu pună pe biletul de la referendum.

Ideea de referendum a fost a mea. După mine, o întrebare care nu satisface electoratul tuturor partidelor politice generează invalidarea lui. Dacă pune întrebarea ”sunteți de acord cu interzicerea penalilor în politică”, dincolo de aspectul de constituționalitate, electoratul PSD nu se va duce în sala în care se votează. Riscul ar fi un semnal groaznic pentru politicienii care susțin justiția. Susțin o justiție corectă. PSD ar mătura legislația care încă mai garantează independența justiției.”, a spus Băsescu.

Senatorul PMP a fost la Biroul Electoral Central, unde a depus lista cu candidații pentru europarlamentare. El spune că nu se teme că PMP va trece prin ce a trecut și cu ceilalți europarlamentari pe care i-a avut și care au demisionat din partid.

”Legat de ce să am emoții, că o să plec eu la alt partid? O să merg în Parlamentul European, dacă electoratul o să îmi dea acest mandat. Am avut destui din afara partidului care au spus că sunt o persoanlitate și care voiau să intre pe liste. Am învățat lecția cu Preda, cu Siegfried Mureșan, e o listă fără importuri.

Am depus 419.000 de semnături valide, pentru că au mai fost scoase. Suntem gata de luptă. Campania asta e o bătălie cu Dragnea, dar trebuie să fie pentru Europa. Patriotismul e ca dragostea de mamă, se poartă în suflet, nu se latră. Despre ce suveranism mai vorbesc Ponta și Dragnea, când noi am aderat la UE și depindem în multe capitole de UE? Le transmit românilor să se uite la ce le vor spune oamenii politici despre ce înseamnă România în UE. Minciuna politicienilor a creat o dramă pentru Marea Britanie. Ticăloșia politicienilor a provocat un Brexit și își dau seama cât de greu e. Nu știu cât acces o să am la televiziuni și cât acces o să am în media ca să pot explica.”, a declarat Traian Băsescu.

