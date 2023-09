Tranzacția momentului în domeniul securității cibernetice: Cisco cumpără Splunk, o tranzacţie în numerar de multe miliarde de dolari

Cisco achiziţionează compania de software de securitate cibernetică Splunk, pentru 157 de dolari pe acţiune, într-o tranzacţie în numerar în valoare de aproximativ 28 de miliarde de dolari, a anunţat joi compania, aceasta fiind cea mai mare achiziţie a sa de până acum, transmite CNBC, citat de news.ro.

Acţiunile Splunk au crescut cu 21% în tranzacţiile de joi dimineaţă, în timp ce acţiunile Cisco au scăzut cu 3,3%.

”De la detectarea şi răspunsul ameninţărilor până la predicţia şi prevenirea ameninţărilor, vom contribui la creşterea siguranţei şi rezistenţei organizaţiilor de toate dimensiunile”, a declarat preşedintele şi CEO-ul Cisco, Chuck Robbins, într-un comunicat.

Acordul, care este aşteptat să se încheie în trimestrul al treilea al anului 2024, continuă o serie de achiziţii din ultimele luni efectuate de Cisco pentru a construi ofertele de securitate cibernetică ale Cisco.

Cisco se aşteaptă ca tranzacţia să aibă un flux de numerar pozitiv şi să crească marja brută în primul an de la încheierea achiziţiei; va fi în plus faţă de câştigurile non-GAAP pe acţiune ale Cisco din al doilea an.

Robbins se aşteaptă ca sinergiile organizaţionale să devină clare şi de impact în decurs de 12 până la 18 luni, a spus el joi, într-o apariţie la emisiunea Squawk on the Street de la CNBC.

Compania va finanţa preluarea cu o combinaţie de numerar şi împrumuturi, a spus el. ”Împreună, vom deveni una dintre cele mai mari companii de software la nivel global”, a spus Robbins într-o conferinţă telefonică cu analiştii.

Analiştii au avut reacţii mixte la înţelegere, exprimând îngrijorări cu privire la potenţiala suprapunere a produselor, la reacţia autorităţilor de reglementare şi la preţul pe care Cisco l-a plătit pentru o companie care, din perspectiva unui analist, a prezentat ”o tranziţie dezamăgitoare” către cloud.

În ultimii ani, Splunk a renunţat la o abordare ”gestionată de client” la nivel local, pentru a se concentra pe o ofertă orientată spre cloud.

Robbins şi CEO-ul Splunk, Gary Steele, au respins aceste preocupări. ”Avem încă mulţi clienţi mari care depind foarte mult de capacităţile pe care le oferim într-un mediu gestionat de clienţi”, a spus Steele analiştilor.

Robbins a adăugat că cele douî companii nu anticipează nevoia de a obţine aprobarea autorităţilor de reglementare pentru afacerea Splunk în China.

Splunk este o companie de securitate cibernetică care ajută companiile să îşi monitorizeze şi să analizeze datele pentru a minimiza riscul de atacuri ale hackerilor şi pentru a rezolva problemele tehnice mai rapid.

Cisco produce şi vinde echipamente de telecomunicaţii şi reţele, precum şi o suită complementară de software.

CEO-ul Splunk, Steele, este în companie de puţin mai mult de un an. Înainte de Splunk, Steele a fost CEO la Proofpoint, o firmă de securitate cibernetică. Proofpoint a fost achiziţionată de Thoma Bravo, într-o tranzacţie de 12,3 miliarde de dolari, în 2021.

Steele se va alătura echipei de conducere executivă a Cisco după încheierea acordului, a spus Cisco. Dacă Cisco se retrage din acord sau este forţată să facă acest lucru din cauza intervenţiei autorităţilor de reglementare, va plăti Splunk o taxă de reziliere de 1,48 miliarde de dolari, potrivit unui document depus la autorităţile de reglementare.

Dacă Splunk renunţă la acord din orice motiv, va plăti o taxă de despărţire de 1 miliard de dolari către Cisco.

Numai în 2023, Cisco a achiziţionat patru companii: Armorblox, o platformă de detectare a ameninţărilor, Oort, care se ocupă de gestionarea identităţii, şi Valtix şi Lightspin, ambele companii de securitate în cloud.

Cea mai mare achiziţie a Cisco înainte de acordul cu Splunk a fost preluarea Scientific Atlanta, pentru aproape 7 miliarde de dolari.

Tidal Partners, Simpson Thacher şi Cravath, Swaine & Moore au consiliat Cisco. Qatalyst Partners, Morgan Stanley şi Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom au consiliat Splunk.