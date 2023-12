Tudor Gheorghe dă de pământ cu regii manelelor! Artistul i-a luat la țintă pe Adi Minune, Florin Salam și Vali Vijelie

Tudor Gheorghe este unul dintre cei mai iubiți și apreciați artiști și compozitori din România. Recent, singurul trubadur din țara noastră a vorbit despre lumea muzicală, dar și despre schimbările care au avut loc în această sferă în ultimii ani și a șters pe jos cu regii manelelor.

În vârstă de 78 de ani, Tudor Gheorghe, este un etalon în muzica românească, iar de fiecare dată când el participă la un concert sala este plină.

În urmă cu câteva zile, celebrul trubadur a fost invitat la podcastul lui Damian Drăghici, unde a vorbit printre altele despre manele și a dezvăluit ce părere are despre Adi Minune, Florin Salam, dar și despre Vali Vijelie.

„Eu ascult și manele. Nu mă deranjează, sunt niște copii formidabili, niște glasuri excepționale. Adrian Minune este un glas remarcabil. Florin Salam e special, Vali Vijelie mai puțin. Vorbesc despre copiii de la început, care au început cu manelele, după aceea au degenerat.

S-au schimbat și temele, chipurile alea cu silicoane, cu bani aruncați, nu mai e muzică… Na, na, na. Găsiseră ritmul ăsta. Maneaua n-au inventat-o ei. Turcismele, muzica orientală, cum să spun, frumoase. Ușor, prin vulgarizare prin obsedanta temă anii, banii și dușmanii… Trei cuvinte sunt”, a declarat Tudor Gheorghe în podcastul lui Damian Drăghici.

Adi Minune, despre care Tudor Gheorghe a spus că are o voce remarcabilă, a debutat pe scenă în anul 1980 chiar cu o melodie a legendarului trubadur.

„Am ieșit în fața clasei și am cântat o melodie de-a lui Tudor Gheorghe, intitulată ”Acolo este țara mea”. Am fost aplaudat îndelungde toți colegii mei… Deci, la doar 6 anișori s-a descoperit că am aptitudini muzicale. Din acel moment am participat la toate activitățile școlare și la Cântarea României ca prim-solist. Elevii din clasele V-VIII mă chemau la toate banchetele. În aceeași perioadă, bunicii mei, Niculina și Vasile, care se trag tot din familii de lăutari, mi-au cumpărat un acordeon și m-au dus la un profedor de muzică, domnul Sfțntu, iar mai apoi la domnul Florian”, a povestit Adrian Minune, în urmă cu câțiva ani potrivit impact.ro, anunță romaniatv.net.