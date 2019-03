Tudorel Toader anunță că au fost adoptate modificările OUG 7 - Mi s-a spus că CSM va da aviz pozitiv. Am aflat că s-a dat negativ per total

Ministrul Justitiei a anuntat, marti, dupa sedinta de Guvern, ca au fost adoptate modificarile ordonantei 7, mentionand ca acestea au fost stabilite cu magistratii. Tudorel Toader a declarat ca CSM a anuntat ca va da aviz pozitiv propunerii sale, insa ulterior sedintei plenului a aflat că avizul este negativ.

"Stiti ca dincolo de întrevederea de la guvern, eu, ca ministru, am avut o intrevdere cu procurorii din sectia CSM si am reluat, dezbatut aceste modificari despre care au spus atunci ca le considera utile, dar ca in acelasi timp considera, alaturi de alti colegi, ca si alte prevederi ale OUG ar trebui modificate, abrogate. Am vorbit si ieri si mi s-a transmis ca azi, la 12.30, va fi sedinta de plen, la care n am putut participa, pentru a se da avizul pozitiv pentru modificarile de care am vorbit. La orele 14.00 am aflat ca CSM a avut o abordare generala, adica a dat aviz negativ per total, nu numai pe cele 5 modifcari, ci per total. Doamna prim-ministru a considerat ca e necesar sa puna in aplicare cele convenite de domnia sa si reprezentantii magistraturii si am promovat aceasta OUG", a declarat ministrul Justitie.

Citeste si Medicul polițiștilor din Suceava, judecat pentru luare de mită și trafic de droguri - Sute de rețete cu regim special, prescrise fără a fi necesare