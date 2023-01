Ucraina / Video: bilanț dramatic în urma atacului asupra unui imobil de locuinţe din Dnipro. Cel puţin 9 morţi şi 60 de răniţi într-un atac

Cel puţin nouă persoane au fost ucise şi alte 60 au fost rănite într-un atac cu rachete ruseşti care au lovit sâmbătă un bloc înalt de apartamente din oraşul Dnipro, potrivit autorităţile locale, informează dpa, citat de Agerpres.

Acestea au fost primele atacuri importante cu rachete de la începutul noului an.

Printre răniţi s-au aflat şi 12 copii şi au fost distruse 72 de apartamente, a scris pe Telegram Valentin Reznicenko, şeful administraţiei militare regionale Dnipropetrovsk, în timp ce salvatorii scoteau oameni de sub dărâmăturile clădirii parţial prăbuşite.

Locuitorii prinşi sub dărâmături îşi semnalau prezenţa cu lanternele telefoanelor mobile, potrivit presei ucrainene.

Biroul preşedintelui Ucrainei a publicat fotografii şi înregistrări video ale clădirii lovite. Şeful biroului prezidenţial, Andrii Yermak, şi-a exprimat furia:"Ruşii sunt terorişti, vor fi pedepsiţi pentru tot. Toţi, fără excepţie".

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat "teroarea rusă". Referindu-se la operaţiunile de salvare, el a spus:"Luptăm pentru fiecare persoană, pentru fiecare viaţă".

După atacurile izolate cu rachete ruseşti de dimineaţă, forţele ruse şi-a intensificat semnificativ bombardamentele în mai multe regiuni în cursul zilei de sâmbătă, ceea ce a făcut ca o avertizare de raid aerian să fie emisă pentru întreaga ţară.

Pe lângă Dnipro, alte zone afectate au mai fost Odesa, Harkov, Lvov şi Kiev. Infrastructura civilă a fost deteriorată şi au fost raportate întreruperi de curent. Acestea au fost primele atacuri importante cu rachete de la începutul noului an.

Eternal memory to all whose lives were taken by ???????? terror! The world must stop evil. Debris clearance in Dnipro continues. All services are working. We're fighting for every person, every life. We'll find everyone involved in terror. Everyone will bear responsibility. Utmost. pic.twitter.com/zG4rIF8nzC