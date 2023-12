Ucraina începe producția în masă a dronelor 'kamikaze' cu rază de acțiune de 750 km (VIDEO)

Armata ucraineană a primit un lot inițial de noi drone de atac cu rază lungă de acțiune AQ 400 Scythe cu o singură direcție. Producătorul a dezvăluit, de asemenea, capacitatea sa de producție, care este în prezent de 100 de drone pe lună, cu intenția de a crește producția în viitor, potrivit Defense Blog.

Terminal Autonomy, cunoscută anterior sub numele de One Way Aerospace, a anunțat finalizarea cu succes a eforturilor de achiziție menite să sprijine desfășurarea în luptă a sistemului lor AQ 400 Scythe.

Într-o declarație oficială, compania a subliniat că această realizare, caracterizată de o capacitate de producție inițială de 100 de unități pe lună și de planuri ambițioase de a ajunge la 500 de unități lunar, reprezintă un progres substanțial în consolidarea capacităților de război strategic ale Forțelor Armate ucrainene.

"Terminal Autonomy este mândră să anunțe că am finalizat cu succes achiziția pentru desfășurarea în luptă a sistemului nostru AQ 400 Scythe. Cu o capacitate de producție inițială de 100 de unități și planuri de extindere la 500 de unități lunar, depășim limitele în războiul strategic", a scris compania pe X/Twitter.

În plus, compania a distribuit un videoclip care arată lansările dronelor sale AQ 400 cu comentariul "Pentru Moscova", sugerând că drona sa ar fi putut fi folosită în unele dintre atacurile anterioare cu drone asupra regiunii rusești Moscova:

Distanța de 750 km, sarcină utilă de 32-70 kg

AQ 400 Scythe este o dronă cu rază de acțiune de 750 km, special concepută pentru lansarea de pe piste de aterizare scurte sau catapulte. Aceasta se mândrește cu capacitatea de a transporta încărcături utile de până la 32 de kilograme, cu posibilitatea de a extinde această capacitate la 70 de kilograme prin sacrificarea unei părți din rază de acțiune. Printre caracteristicile notabile ale acestei drone se numără asamblarea rapidă, capacitățile de producție în masă și rentabilitatea, ceea ce o poziționează ca un atu esențial în războiul contemporan.

Terminal Autonomy a stabilit în mod strategic producția de drone "kamikaze" printr-o rețea de instalații mai mici și de firme de inginerie cu experiență în fabricarea unor platforme similare. Deși compania se aprovizionează cu anumite componente din străinătate, în principal din Germania și Regatul Unit, obiectivul principal al proiectului constă în maximizarea localizării producției în interiorul granițelor Ucrainei.

Nu doar Scythes

Compania produce, de asemenea, drone de atac unidirecționale mai mici, muniția de praștie AQV 120 Scalpel, bazată pe un quadcopter, și muniția de AQ 100 Bayonet, asemănătoare unui avion, care transportă un focos de 3 kg.

Forbes a scris în aprilie că Scalpel de la Terminal Autonomy purta inițial un focos de aproximativ un kilogram "dar acest lucru nu a fost întotdeauna suficient pentru a distruge tancuri grele, așa că a fost lansată o nouă versiune care poartă un focos mai puternic de 2,5 kilograme".

Producția de drone din Ucraina

Anterior, vicepremierul ucrainean Mykhailo Fedorov a raportat că Ucraina produce mii și chiar zeci de mii de drone de "anumite categorii" pe lună, implicând probabil dronele mici cu vedere la prima persoană folosite masiv pe front.

Printre dronele cu rază lungă de acțiune notabile, Ucraina produce drona sinucigașă UJ-26 Bober, care poate zbura 800 km în timp ce transportă un focos exploziv de 25 kg.

De asemenea, directorul general al conglomeratului ucrainean de apărare Ukroboronprom, Herman Smetanin, a confirmat producția în masă a dronelor ucrainene "kamikaze" cu o rază de acțiune în luptă de până la 1.000 km. În plus, compania sprijină producția de drone FPV de la firme private, sporind și mai mult capacitățile de drone ale Ucrainei.

Pe lângă dronele aeriene, companiile ucrainene produc, de asemenea, vehicule de suprafață fără echipaj (drone maritime) și dezvoltă drone terestre.