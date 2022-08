Ucrainenii dau glas celei mai mari frici: Să nu permitem un Minsk 3

Secretarul Consiliului pentru Securitate Naţională şi Apărare din Ucraina, Oleksii Danilov, a avertizat sâmbătă în cadrul telemaratonului informativ al televiziunilor ucrainene împotriva "îngheţării" războiului declanşat de Rusia şi adoptării unui acord de tipul "Minsk-3" condiţionat, relatează agenţia de presă locală Liga preluată de agerpres.

There is only one way to end this war:

- Military defeat of ????????

- Territories returning to ????????

- Tribunal for the criminals

- The beginning of RF’s transformation

The will to win is needed just as much as weapons. "Compromises" will have catastrophic consequences for humanity.