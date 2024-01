Ucraina reacționează după declarațiile făcute de Claudiu Târziu: „Profund îngrijorător!”

„Claudiu Târziu, unul dintre liderii partidului român AUR, solicită României să anexeze patru zone ale Ucrainei: nordul Bucovinei, sudul Basarabiei, regiunea Hertsa și Transcarpatia. El a anunțat acest lucru pe 24 ianuarie 2024. Apelurile lui Târziu sunt consistente: pe 4 martie 2022, la câteva zile după ce Rusia și-a lansat invazia pe scară largă asupra Ucrainei, el a spus: 'Cred că este nevoie de încălzire a relațiilor dintre România și Rusia, recunosc necesitatea unei bune cooperări între România și Rusia, sunt gata să-mi fac partea'. Anterior, afirmații similare asupra teritoriilor ucrainene au fost făcute de partidul de ultradreapta din Ungaria.

Știu că multe dintre aceste apeluri sunt adresate publicului intern și ar trebui luate în considerare în contextul politicii interne a țărilor", a declarat Anton Gherașcenko, pe X.

„Cu toate acestea, mi se pare profund îngrijorător faptul că astfel de afirmații încep să apară din ce în ce mai des (și nu doar în ceea ce privește Ucraina). Una dintre cele mai mari realizări ale lumilor de după cel de-al Doilea Război Mondial (plătită cu sume incredibile de vieți) este respectul pentru suveranitatea teritorială ca bază pentru ordinea globală. Dacă Rusiei i se permite să câștige războiul său nedrept împotriva Ucrainei, toate aceste sacrificii vor fi în zadar și lumea va coborî din nou în haos. Știu că am mulți urmăritori din România. Aș fi recunoscător dacă ați împărtăși modul în care acest politician și partidul său sunt percepuți în țara dumneavoastră, deoarece știu că România sprijină foarte mult Ucraina”, a mai punctat Gherașcenko.

Senatorul Claudiu Târziu susține că România nu poate să fie țară suverană, decât dacă anexează și teritoriile care cândva au aparținut României și acum fac parte din Ucraina (declarațiile pe larg, aici).

Claudiu Târziu, președintele Consiliului Naţional de Conducere al AUR, a venit ulterior cu precizări despre discursul pe care l-a susținut la Iași, de Ziua Unirii Principatelor. Liderul AUR spune răspicat că în alocuțiunea sa nu a cerut anexarea teritoriilor din Ucraina. ”Pe 24 ianuarie a.c., la Iași, am ținut un discurs despre suveranitate. Una am spus eu, alta au „tradus” trompetele globalismului și ale anti-românismului. De ce? Pentru că orientarea politică pe care o exprim – una sănătos conservatoare, deci implicit patriotică, suveranistă, naționalistă și creștină – trebuie maculată. De ce? Pentru că orice sentiment național, orice propensiune spre dreptate și orice reflex de apărare a comunității naționale și a intereselor ei legitime trebuie inhibate.

De ce? Pentru că numai astfel poporul devine populație, adică masă de manevră, ușor de manipulat prin frică și plăcere.

Iar fără popor, nu ai un stat, ci o colonie sau un spațiu de extracție a resurselor – de la cele naturale pînă la cele umane.

Așa se explică snopul de articole, din ultimele zile, în care:

1. Idealul reîntregirii naționale este considerat de unii drept extremism.

2. Reparația consecințelor unui rapt istoric (pactul Ribbentrop – Molotov) este văzută ca revizionism.

3. Invocarea unui principiu se transformă în declarație de război.

În cazul unora dintre colportării acestor aserțiuni e vorba de analfabetism din punct de vedere istoric și politic, cînd nu de prostie crasă.

Însă cei care au lansat pe piață aceste stupizenii, în mod propagandistic, n-au scuzele astea, ci sînt pe deplin responsabili. Niște trădători.”, susține Claudiu Târziu.

