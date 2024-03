Ucraina se bate cu rușii, dar are conflict și cu polonezii: Peste 2.400 de TIR-uri sunt blocate la intrarea în Polonia dinspre Ucraina

Premierul polonez Donald Tusk nu a exclus, miercuri, o închidere temporară a frontierei pentru schimburile de mărfuri cu Ucraina, în timp ce Polonia este marcată de manifestaţiile masive ale agricultorilor ce blochează şosele şi puncte de frontieră în protestelor lor împotriva importurilor agroalimentare din Ucraina şi politicilor europene.

Autoritățile de frontieră depun eforturi pentru a gestiona situația și a accelera procesul de verificare, însă numărul mare de vehicule și controalele de securitate intensificate contribuie la întârzieri considerabile. Transportatorii sunt sfătuiți să își ajusteze planurile de călătorie și să caute rute alternative, dacă este posibil.

Acest blocaj subliniază importanța vitală a unor soluții de infrastructură și proceduri eficiente la frontiere, în contextul în care Ucraina își continuă eforturile de integrare economică și politică cu Uniunea Europeană. Este esențială găsirea unor soluții rapide pentru a facilita fluxul de bunuri și pentru a sprijini economia ucraineană în aceste timpuri provocatoare.

All six directions on Ukraine's border with Poland are blocked, with 2.4 thousand trucks waiting in line pic.twitter.com/tyDcHsElH3