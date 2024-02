Ucrainencele își cer soții acasă! Proteste în mai multe orașe: Bărbaţii ar trebui să aibă drepturi. Dacă militarii nu au, nu suntem un stat democratic / Video

Mai multe manifestaţii au loc loc, în ultima perioadă, în Ucraina, în oraşe ca Kiev, Odesa, Zaporojie, Liov, dar şi în orăşele ca Ivano-Frankivsk sau Termopil (vest) în semn de protest faţă de lipsa rotaţiei militarilor aflaţi pe front de aproape doi ani, la care participă mai ales femei, care cer în stradă o ”durată a serviciului echitabilă”.

”Au dreptul la odihnă şi la reeducare. Militarii sunt într-o stare fizică şi mentală dificilă”, declară o manifestantă citată de site-ul Komentarii.ua, anunță news.ro.

În vestul extrem al Ucrainei, la Liov, au manifestat zeci de femei.

Cele mai multe împingeau cărucioare de copii, iar copii ţineau pancarte cu meaje ca ”Aduceţi-l pe tata înapoi acasă”.

Unele afişau sloganul ”Soţul meu n-a luat doar bilet dus”.

La Ivano-Frankivsk şi Ternopil (vest), au manifestat câte 20 de femei.

”De ce se bat aceeaşi oameni de doi ani?”, scria pe o pancartă.

Pe malul Niprului, la Zaporojie, unele manifestante au defilat în ţinute militare ale soţilor lor.

”Mi-am pus uniforma soţului meu care a plecat voluntar din prmele zile ale războiului. Profesor de meserie, el serveşte azi în brigada de asalt a Zaporojie”, declară o manifestantă.

”Ne batem ca bărbaţii să aibă dreptul să se întoarcă după 18 luni, dacă vor. Ca acest lucru să se stabilească la nivel legislativ. Bărbaţii ar trebui să aibă drepturi. Dacă militarii n-au drepturi nu suntem un stat democratic”, continuă ea.

Agenţia naţională ucraineană de presă Ukrinform, care o citează pe această femeie, semnalează proteste şi în oraşe din estul Ucrainei, la Poltava, Kropîvnîţkîi, Dnipro şi Jîtomir.

La sfârşitul lui decembrie 2023, Guvernul ucrainean a examinat un proiect de lege controversat în vederea unei înăspriri a mobilizării.

Textul prevede între altele o scădere a vârstei înrolării de la 27 la 25 de ani şi introducerea unor sancţiuni împotriva celor care se opun mobilizării.

Parlamentul ucrainean a respins acest proiect de lege al Guvernului drept ”contrat drepturilor omului” şi l-a trimis înapoi la revizuire.

Acest proiect are o miză dublă - mobilizarea unor bărbaţi tot mai tineri şi o alternare a bărbaţilor pe front.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunaţ într-o conferinţăă de presă, la 20 decembrie, că este necesară mobilizarea a 450.000 până la o jumătate de milion de bărbaţi ”în viitorul apropiat”.

Intrarea în vigoare a acestei legi i-ar rezolva cerinţele.

Şeful statului ucrainean recunoştea în urmă cu câteva zile o înrolare cu forţa a unor bărbaţi.

”Unii reprezentanţi ai unor bitouri de înrolare militară au bătut drumurile în căutare de bărbaţi care refuză să se mobilizeze de bunăvoie, dar a fost o greşeală”, declara el unui post german.

În opinia sa, acest proiect de lege este menit să împiedice repetarea acestor abuzuri.

Înainte să se vorbească despre această lege au avut loc manifestaţii în mai multe oraşe mari, în decembrie.

Aproximativ 600 de femei d-au adunat la Kiev pentru a protesta faţă de epuizarea fiilor şi soţilor lor.

Protests across Ukraine today calling for the demobilization of soldiers after 18 months of service. "Heroes aren't slaves" is the chant in Kiev. pic.twitter.com/311Q5ofmhR

???????? A large-scale flash mob "We want to go home" took place in Kiev.



The purpose of the action was to convey to the Kiev regime, which is sending reserves for slaughter near Avdievka, that the soldiers are tired and require demobilization.



Ukraine's fatigue from fighting is… pic.twitter.com/ufxr4Wkj8W