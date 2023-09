UEFA Europea League debutează joi cu meciurile din faza grupelor cu Ajax – Marseille cap de afiș

Faza grupelor UEFA Europa League debutează joi având la start nume mari, precum Ajax, Marseille și Liverpool, dar și cu șase echipe debutante. Finala competiției va avea loc în Irlanda, pe Dublin Arena, pe 22 mai 2024, informează Mediafax.

Cele opt câștigătoare ale grupelor se califică automat în optimi. Înainte de optimi, se vor juca apoi meciuri suplimentare de baraj eliminatoriu, care vor pune față în față cele opt ocupante ale locurilor secunde din grupe cu echipele clasate pe locul trei din grupele UEFA Champions League.

Echipele clasate pe locul al treilea din Europa League trec în play-off-ul fazei eliminatorii a UEFA Europa Conference League.

Două câștigătoare anterioare ale Ligii Campionilor UEFA se vor confrunta în Grupa B, Ajax urmând să o primească joi pe Marseille într-o partidă cap de afiș. Olandezii se mândresc cu un total de opt titluri UEFA, în timp ce adversarii lor au câștigat prima ediție a Ligii Campionilor în 1992/93 și au fost, de asemenea, vicecampioni ai Cupei UEFA/Europa League în trei rânduri.

Brighton și AEK Atena completează o grupă care se anunță extrem de competitivă. "Este o tragere la sorți dificilă, dar și una frumoasă", a declarat antrenorul lui Ajax, Maurice Steijn, citat de site-ul UEFA.

"Îmi plac provocările și vom aborda aceste meciuri cu toată implicarea. Trebuie să dezvoltăm această echipă pentru a putea juca aceste meciuri".

Șase echipe se pregătesc să joace primele meciuri din istoria lor în faza grupelor din Europa League, acestea fiind TSC Bačka Topola, Brighton, Aris Limassol, Raków Czestochowa, Servette și Häcken.

Antrenorul lui Brighton, Roberto De Zerbi, a rezumat atitudinea tuturor debutanților spunând:

"[Adversarele noastre] sunt toate echipe bune, dar și noi suntem o echipă bună. Este prima dată pentru Brighton în Europa. Vă puteți imagina ce pasiune va exista pentru a obține puncte și a ne califica. Ne dorim să câștigăm grupa. Nu este important cu ce club trebuie să jucăm".

Au trecut opt ani de când Liverpool a jucat ultima dată în faza grupelor Europa League, iar "Reds" vor încerca să facă mai mult decât data trecută, când au pierdut finala 2015/16 cu 3-1 în fața Sevillei la Basel. Totuși, ei au un început de sezon complicat în Grupa E, deoarece se deplasează în Austria pentru a se confrunta cu LASK.

Acea înfrângere dureroasă în fața Sevillei a avut loc în timpul primului sezon al antrenorului Jürgen Klopp la club, iar germanul este nerăbdător să meargă din nou în turneu după ce a primit o tragere la sorți "de top".

"Nu am jucat niciodată împotriva uneia dintre aceste echipe, ceea ce îmi place, și sunt chiar foarte entuziasmat", a spus el. "Când le-am văzut, am analizat direct loturile și am încercat să-mi dau seama puțin pe cine știu, ce știu deja, dar, evident, nu este suficient în acest moment. Vom fi pregătiți.”

Meciurile ce se joacă joi în Europa League

Union SG vs Toulouse (19:45)

LASK vs Liverpool (19:45)

Rennes vs Maccabi Haifa (19:45)

Panathinaikos vs Villarreal (19:45)

Servette vs Slavia Praha (19:45)

Sheriff Tiraspol vs Roma (19:45)

Leverkusen vs Häcken (19:45)

Qarabağ vs Molde (19:45)

West Ham vs TSC (22:00)

Olympiacos vs Freiburg (22:00)

Ajax vs Marseille (22:00)

Brighton vs AEK Athens (22:00)

Sparta Praha vs Aris Limassol (22:00)

Rangers vs Real Betis (22:00)

Atalanta vs Raków Czestochowa (22:00)

Sturm Graz vs Sporting CP (22:00)