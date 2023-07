Ultimă oră – A murit celebrul solist al hitului 'Take It to the Limit', din 1975 (VIDEO)

Randy Meisner, membru fondator al trupei Eagles şi solist al hitului din 1975 ''Take It to the Limit'', a murit miercuri la vârsta de 77 de ani în urma unor complicaţii cauzate de o afecţiune pulmonară, a anunţat joi grupul american pe pagina sa de internet, potrivit Reuters, informează Agerpres.

Randy Meisner li s-a alăturat lui Glenn Frey, Don Henley şi Bernie Leadon în componenţa originală a trupei Eagles în 1971 şi a cântat pe albume clasice ale formaţiei americane, cum ar fi ''Eagles'', ''Desperado'', ''On the Border'', ''One of These Nights'' şi ''Hotel California''.

A părăsit triupa în '77

Deşi a părăsit trupa în perioada de culme a popularităţii acesteia, în 1977, la scurt timp după ce albumul şi single-ul ''Hotel California'' au devenit succese majore, a fost şi el inclus, alături de formaţie, în Rock and Roll Hall of Fame, în 1998.

Conflictele interne l-au determinat pe chitaristul Bernie Leadon să părăsească trupa în 1975, când a fost înlocuit de Joe Walsh, iar Randy Meisner a plecat doi ani mai târziu, fiind înlocuit de Timothy B. Schmit. ''Toată treaba a început să se strice când am început să mergem cu limuzine separate'', a declarat Randy Meisner pentru revista Rolling Stone.

Parcurs

Născut pe 8 martie 1946, în localitatea Scotts Bluff din statul Nebraska, Randy Meisner a fost copleşit de presiunile făcute de colegii din trupă, potrivit Rolling Stone, după ce a refuzat să ajungă în centrul atenţiei şi să interpreteze ''Take It to the Limit'' în concerte.

''Nu-mi place să fiu în lumina reflectoarelor'', a spus Randy Meisner, potrivit Rolling Stone. ''Într-o noapte, în Knoxville, am rămas până mai târziu şi am făcut gripă. Am făcut două sau trei bisuri, iar Glenn mai voia încă unul. Le-am spus că nu pot şi ne-am luat la ceartă. Acela a fost sfârşitul'', a adăugat muzicianul american.

Câţiva ani mai târziu, Randy Meisner a dorit să se alăture trupei la un spectacol din Los Angeles, dar a fost refuzat, a declarat el pentru Rolling Stone în 2008.

''M-am gândit că ar fi fost drăguţ să stau cu Timothy B. Schmit pe scenă şi să cânt 'Take It to the Limit', dar mi-au spus un 'nu' foarte clar. Nu-i învinovăţesc. Trebuie să-şi păstreze trupa aşa cum este'', a spus Randy Meisner.

Înainte să cânte în trupa Eagles, el a fost basistul grupului Poco şi, de asemenea, basistul şi vocalistul formaţiei Rick Nelson & Stone Canyon Band.