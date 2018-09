Ultimul film al lui Orson Welles a fost finalizat la 33 de ani de la moartea regizorului si prezentat la Veneţia

Filmul "The Other Side of the Wind", o peliculă experimentală lăsată neterminată de celebrul regizor Orson Welles, a fost finalizat şi prezentat în premieră, vineri, în afara competiţiei festivalului Internaţional de Film de la Veneţia, la 33 de ani după moartea cineastului, transmite sâmbătă DPA.

Filmul a fost finalizat după ce materiale cinematografice însumând 100 de ore, descoperite la Paris anul trecut, au fost editate şi transformate într-un film de 120 de minute de către Netflix



Orson Welles a lucrat la acest proiect cinematografic între anii 1970 şi 1976, dar a fost nevoit să renunţe la el din cauza lipsei finanţării. Filmul are accente autobiografice şi spune povestea unui regizor îmbătrânit care revine la Hollywood după o perioadă petrecută în Europa şi încearcă să-şi relanseze cariera cu un nou film. Rolul principal este interpretat de John Huston.



Fiica lui Orson Welles, Beatrice, a declarat că finalizarea acestui film "este ceva John Huston extraordinar dar şi foarte emoţionant", dar a precizat că este posibil ca tatăl său să-l fi făcut altfel.



Orson Welles a murit la Hollywood în 1985, la vârsta de 70 de ani. Cel mai faimos film al său - considerat de mulţi critici drept cel mai bun film din istorie - este "Citizen Kane" (1941).