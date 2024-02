Un celebru medic a demisionat din PNL și intră în cursa electorală ca independent: Alegerea primarului este atributul cetățenilor, nu al vreunui partid

Prof. univ. dr. Horațiu Suciu și-a anunțat, luni, demisia din PNL și transmite că va candida independent la funcția de primar al municipiului Târgu Mureș: „Sunt total determinat să salvez și inima și viața orașului nostru”.

„Ca cetățean simplu sunt total nemulțumit, șocat chiar, de modul în care abisala incompetență a administrației Soos a ajuns să afecteze cele mai simple elemente normale ale vieții în acest oraș. Gândul de a mă poziționa în calitate de candidat independent împotriva actualului primar este unul mai vechi, dar acum când am constatat din nou obtuzitatea și lipsa de interes pentru problemele vitale ale orașului, anume construcția unui nou pod peste Mureș de care avem nevoie urgent, cu ocazia votării în Consiliul Local a unui buget al subdezvoltării, curățenia orașului, lipsa de pespective pentru tinerii noștri care pleacă spre orașele din jurul nostru care se dezvoltă în ritm alert, am decis că sunt obligat pentru viitorul nostru comun aici, să mă implic. Am demisionat, așadar, din calitatea de membru al PNL și anunț public candidatura mea ca independent la funcția de primar al municipiului Târgu Mureș și sunt hotărât să câștigăm”; transmite prof. univ. dr. Horațiu Suciu.

„Argumentul competenței”

El afirmă că a reușit împreună cu echipa sa de la Institutul Inimii să realizeze performanță medicală unică în România.

„În decursul carierei mele profesionale, am dobândit și competența managerială pe care am demonstrat-o public foarte clar. Un exemplu vă dau acum: am reușit să aducem un proiect de construcție de la zero a unui nou spital în Târgu Mureș, proiect în valoare de 105 milioane euro. Cred că argumentul competenței este argumentul cel mai puternic care mă recomandă pentru funcția de primar al orașului nostru. În primul rând doresc, și sunt convins că voi reuși, să aduc din nou competența în Primăria orașului nostru. Îmi mai doresc ca tinerii noștri să își poată proiecta nu doar cu încredere, ci cu mult entuziasm viitorul în orașul nostru. Îmi doresc să redau orizontul de speranță de care au nevoie toate categoriile de concetățeni ai noștri privind o viață cu perspective optimiste în orașul nostru. Îmi doresc ca toate tipurile de instituții private, companii, asociații diverse sportive sau culturale, unități de învățământ și altele să își deruleze mai ușor și mai eficient activitatea, pentru îndeplinirea scopurilor lor, care compun și ele prin rezultatele lor, binele comn al nostrum, al tuturor”, spune Suciu.

El precizează că a decis să se sacrific politic și profesional pentru a intra în această competiție ca independent, „fiind convins că alegerea primarului este atributul târgumureșenilor, nu al vreunui partid”.

Actualul primar, ales tot ca independent

„De-a lungul carierei mele profesionale am salvat inimile și viața a peste 4200 de copii, cel puțin a tot atâția adulți. Sunt total determinat să salvez și inima și viața orașului nostru”, încheie Horațiu Suciu.

În vârstă de 56 de ani, Horațiu Suciu este președintele Senatului Universității de Medicină și Farmacie Târgu Mureș și şeful clinicii de cardiologie a Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş. Primar al municipiului Târgu Mureș este Soos Zoltan, membru UDMR, care în 2020 a candidat ca independent.