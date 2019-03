Un documentar despre Urzeala tronurilor va fi lansat în luna mai

Lungmetrajul documentar „Game of Thrones: The Last Watch” va fi lansat de HBO pe 26 mai, la câteva zile după ce serialul se va fi încheiat potrivit mediafax.

Ultimul episod din „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones” va fi difuzat pe 19 mai, iar documentarul regizat de Jeanie Finlay va face cronica sezonului final al serialului.

Documentarul de două ore „studiază în amănunt” lumea fantezistă şi personajele serialului.

Creatorii David Benioff şi Dan Weiss au regizat finalul serialului, iar celelalte episoade sunt semnate de Miguel Sapochnik („The Battle of the Bastards") şi David Nutter („The Rains of Castamere").

Al optulea şi ultim sezon al „Game of Thrones” va avea premiera la HBO pe 14 aprilie.