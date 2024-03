Un fost primar cu greutate revine în joc: Ciucă și Bode s-au dus cu trenul pentru a-l prezenta

Liberalii de la PNL Braşov l-au desemnat pe George Scripcaru să fie candidatul pentru Primăria municipiului Braşov. Scripcaru a precizat, că obiectivul comun cu PSD este câştigarea oraşului Braşov. Totodată, liderul liberalilor Nicolae Ciucă, care a mers cu trenul până la Brașov, a explicat că a venit să sprijine „doi oameni de admnistraţie”, Adrian Veştea care candidează pentru şefia Consiliului Judeţean Braşov şi pe George Scripcaru, candidatul la Primăria Braşov, „doi candidaţi ai PNL care cu certitudine vor câştiga alegerile din 9 iunie”.

„Avem un obiectiv comun cu PSD, să câştigăm municipiul Braşov”, a afirmat George Scripcaru, într-o conferinţă de presă susţinută, miercuri, la sediul PNL Braşov.

„Am venit din respect pentru colegii noştri din filiala PNL Braşov, pentru activitatea pe care au desfăşurat-o şi pentru tot ceea ce au reuşit să îndeplinească în mandatele în care au îndeplinit funcţiile de primar, preşedinte de Consiliul Judeţean sau membrii în consiliul local sau în consiliul judeţean şi de asemenea din respect pentru braşoveni şi pentru tot ceea ce simbolizează Braşovul pentru fiecare dintre noi. Braşovul nu este doar o zonă turistică. Este o zonă economică, este un oraş care dintotdeauna a avut elemente de industrie, de diferite tipuri de industrie şi are şi astăzi. (...) Am venit să sprijin doi oameni de administraţie, doi candidaţi ai PNL care cu certitudine vor câştiga alegerile din 9 iunie. Am ales Braşovul pentru că vedem în municipiu şi în judeţ un potenţial de dezvoltare economică absolut remarcabil şi vrem să promovăm această oportunitate pentru că aici este şi dăruire şi inovaţie, aici este şi şcoală, aici a existat prima şcoală duală, aici am regăsit disponibilitatea oamenilor de afaceri de a investi în afaceri noi şi a-şi dezvolta afacerile, nu doar la nivel naţional, ci şi internaţional”, a afirmat Nicolae Ciucă, după desemnarea candidaţilor PNL.

Ciucă explică situația de la Timiș

Chestionat şi despre situaţia de la Consiliul Judeţean Timiş, acolo unde Alin Nica a fost demis de conducerea PNL Timiş, preşedintele liberalilor a precizat că a fost asigurată conducerea interimară a filialei.

„La Timiş s-a rezolvat problema ieri (marţi - n.r.) în Biroul Politic Naţional. A fost o propunere, domnul Nica a fost demis, avem conducere interimară prin domnul Vasile Blaga şi s-a intrat în activitate normală. Mâine are loc prima întâlnire cu conducerea cu biroul judeţean, ne vedem de treabă, a completat Ciucă.

Purtătorul de cuvânt al PNL Ionuţ Stroe a anunţat că Biroul Politic Naţional al partidului a decis, în şedinţa de marţi, demiterea de la conducerea organizaţiei Timiş a lui Alin Nica, şefia organizaţiei fiind preluată interimar de către Vasile Blaga. De asemenea, PNL şi PSD au decis ca PSD să aibă candidatul comun al coaliţiei la şefia Consiliului Judeţean Timiş să fie de la PSD, iar candidatul comun al coaliţiei pentru Primăria Timişoara de la PNL.

Liberalul Alin Nica, demis marţi seară din funcţia de preşedinte al PNL Timiş, susţine că „a fost o execuţie în stil golănesc” şi a recunoscut că a discutat cu Ludovic Orban pentru a da „o şansă Dreptei din Timiş” şi i-a transmis lui Alfred Simonis, preşedintele PSD Timiş, că abia aşteaptă să îl bată măr la alegerile locale din 9 iunie.