Un giorno all'improvviso! Așa s-a sărbătorit la Napoli: efectiv a fost haos și nebunie pe străzile orașului/ Video

Formaţia Napoli a câştigat, joi seară, pentru a treia oară titlul în Italia, după ce a remizat în deplasare cu Udinese, scor 1-1, în etapa a 33-a a Serie A. În urmă cu peste trei decenii, Napoli câştiga titlul de două ori cu legendarul Diego Maradona în echipă.

Imediat după terminarea meciului, în oraș a început nebunia. Sute de mii de oameni au ieșit pe străzi, au fost focuri de artificii în tot orașul și, în general, a fost o nebunie de nedescris. Bucuria napoletanilor este una fără margini și va continua în zilele următoare, atunci când echipa va primi oficial titlul de campioană, iar jucătorii vor defila prin centrul orașului.

Pe stadionul celor de la Udinese, suporterii napoletani au invadat terenul, imediat după fluierul final al arbitrului. Jucătorii și suporterii au sărbătorit un titlu așteptat timp de 33 de ani.

La Napoli, stadionul ”Diego Armando Maradona” a fost plin de suporteri, care au urmărit meciul pe ecrane gigant. Au încurajat echipa ca și cum ar fi jucat acasă, au aprins torțe, iar la final s-a dezănțuit nebunia.

Napoli a câștigat matematic titlul

În actualul sezon, cu cinci etape înainte de finalul campionatului, Napoli are 80 de puncte, în timp ce echipa de pe locul doi, Lazio, are 64 de puncte.

Joi, Udinese a deschis scorul prin Lovric, în minutul 13. Pentru Napoli a înscris Osimhen, în minutul 52. Imediat după fluierul final, suporterii au invadat terenul pentru a se bucura alături de echipă.

Napoli a mai câştigat trofeul în Italia în 1987 şi 1990.

This is Napoli ???????????? pic.twitter.com/qfkAEfHp3J — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2023

12,058 days later, Napoli are champions of Italy again ???? pic.twitter.com/ctAzKzA8I1 — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 4, 2023

Scenes in Naples tonight after Napoli win their first league title for 33 years. pic.twitter.com/kkOOaWE1Xb — Paul, Manc Bald and Bred (@MufcWonItAll) May 4, 2023

Napoli have won the Serie A title for the first time in 33 years!???????????? pic.twitter.com/bbxrncIviJ — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) May 4, 2023