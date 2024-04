Un grup de deţinuţi din New York a câştigat dreptul de a vedea eclipsa solară

Departamentul Penitenciarelor din New York va permite unui grup de şase deţinuţi dintr-o închisoare din nordul statului York să urmărească eclipsa solară totală din 8 aprilie, aşa cum au solicitat, a informat presa locală, citată vineri de EFE, potrivit Agerpres.

Decizia departamentului se va aplica exclusiv celor şase deţinuţi care au depus plângerea, astfel că autorităţile penitenciare nu vor renunţa la închiderea tuturor centrelor penitenciare în timpul eclipsei, potrivit The New York Times.Cei şase deţinuţi - un creştin baptist, un musulman, un adventist de ziua a şaptea, doi practicanţi ai Santeria (idolatrizarea sfinţilor - n.r.) şi un ateu - au apelat la un tribunal federal, susţinând că decizia autorităţilor le încalcă dreptul de a participa la un "eveniment religios semnificativ", potrivit unui document juridic citat de diverse mass-media."Aceasta este o victorie uriaşă pentru ei; toţi sunt foarte încântaţi", a declarat Chris McArdle, unul dintre avocaţii care i-au reprezentat pe deţinuţi. "Acum le ţinem pumnii ca să nu fie înnorat şi să nu plouă. Îşi vor putea practica într-o manieră sinceră credinţele religioase, acesta fiind rezultatul pe care ni l-am dorit pentru ei", a adăugat avocatul.La rândul său, un purtător de cuvânt al Departamentului Penitenciarelor a declarat într-un comunicat că plângerea "a fost soluţionată în mod adecvat".În martie, Departamentul Penitenciarelor a trimis un memorandum în care a informat că vizitele au fost anulate în toate închisorile din cauza întunericului total care va avea loc din cauza eclipsei, care se estimează că va varia între un minut şi trei minute şi jumătate.Eclipsa va începe la 15:16, ora locală, în New York, când soarele va fi acoperit în proporţie de 90%, potrivit datelor NASA.