Universitatea din Ploieşti acordă cazare gratuită absolvenţilor admişi cu medii mai mari de 9,5

Universitatea Petrol-Gaze (U.P.G.) din Ploieşti anunţă că, în viitorul an universitar, absolvenţii cu medii mai mari de 9,5 vor beneficia de cazare gratuită în campusul unităţii de învăţământ. Anul trecut, taxa pentru cazare a variat între 250 şi 375 de lei lunar, în funcţie de condiţii. Admiterea la universitatea din Ploieşti se face exclusiv pe baza mediei de la examenul de bacalaureat.

”Anul acesta, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti împlineşte 75 de ani de la înfiinţare, 75 de ani de performanţă în Educaţie şi Cercetare. Şi pentru că noi înţelegem cel mai bine ce înseamnă performanţa la învăţătură, ne-am gândit sa răsplătim eforturile elevilor admişi anul acesta la U.P.G. Ploieşti a căror medie de admitere este de peste 9.50, oferindu-le cazare gratuită în căminele studenţeşti din campus”, anunţă, printr-un comunicat dat publicităţii miercuri după-amiază, Universitatea din Ploieşti.

Universitatea din Ploieşti are şapte cămine studenţeşti, iar al optulea, nou construit, a fost finalizat şi urmează a fi recepţionat. Deocamdată, noul cămin, care are o capacitate de peste 260 de locuri de cazare, nu are avizele necesare pentru a fi pus în funcţiune, a declarat pentru News.ro purtătorul de cuvânt al universităţii, Mirela Dulgheru.

Anul universitar trecut, taxa pentru cazarea în căminele universităţii a fost între 250 şi 375 de lei lunar, în funcţie de numărul de persoane cazate în cameră şi de condiţiile oferite. Cei care doresc să fie cazaţi singuri pot opta pentru această facilitate, scrie news.ro.

Toate căminele dispun de frigider, internet, cablu tv, iar unele au televizor, sală de lectură, iar unul dintre cămine are bucătării la fiecare dintre etaje.

Admiterea la U.P.G Ploieşti se face exclusiv pe baza mediei de la examenul de bacalaureat.