În România, vânzările Kingfisher s-au majorat anul trecut cu 11,8%, ajungând la 242 milioane lire sterline, determinate de o cerere în creștere pe toate categoriile de produse și pe tot parcursul anului, în urma rebranding-ului fostelor magazine Praktiker în Brico Dépôt, anunță compania.

Astfel, business-ul Brico Dépôt și-a redus pierderile cu aproximativ 40%, la 14 milioane lire sterline (în anul fiscal 19/20 pierderile raportate au fost de 23 milioane lire sterline), rezultate favorizate și de costuri operaționale mai mici, potrivit mediafax.ro.

“2020 a fost un an marcat de provocări excepționale. Capacitatea rapidă de adaptare a contat mai mult ca niciodată, pe măsură ce am implementat noi modalități de lucru necesare pentru a ne desfășura activitatea în condiții de siguranță în pandemie. O altă prioritate în activitatea noastră curentă de business a fost aceea de a avea grijă de sănătatea clienților și a colegilor noștri, astfel încât să îi protejăm și să rămână în siguranță. Pe de altă parte, eforturile susținute și mobilizarea exemplară a echipelor Brico Dépôt s-au dovedit esențiale pentru a ne menține magazinele deschise și a ne respecta angajamentele asumate față de toți clienții și partenerii noștri. Sunt mândră de modul în care au gestionat criza și le mulțumesc pentru ceea ce au realizat în ultimul an. Eforturile lor ne-au permis să dezvoltăm business-ul și să finalizăm procesul de fuziune cu Praktiker și am încredere, de asemenea, că vom ieși din criză mai rezistenți și mai agili. Datorită sprijinului grupului Kingfisher și strategiei Powered by Kingfisher pe care ne bazăm, am dezvoltat noi servicii, precum Click & Delivery, am lansat noi branduri exclusive pentru clienții noștri, cu design modern și atractiv, respectiv facilități unice, precum garanție pe viață la unele game. Aproape de inimile noastre este lansarea Fundației BricoDépôt, prin care am sprijinit 10 proiecte comunitare menite să îmbunătățească condițiile de locuit, calitatea vieții și securitatea pentru peste 2.600 de persoane defavorizate. Deși perspectivele rămân incerte, am depășit cu succes provocările cu care ne-am confruntat în ultimul an și privim cu încredere spre viitor”, a menționat Adela Smeu, CEO, Brico Dépôt România.

Grupul KIngfisher a avut în anul fiscal 2020/21 vânzări majorate cu 6,8% (la o valoare constantă a cursului de schimb), determinate de creșterea puternică din trimestrul 2 și reducerea perturbărilor.

Vânzările în termeni comparabili (LFL) au crescut cu 7,1%, pe toate segmentele de piață din Marea Britanie și Irlanda, Franța, Polonia, România și Portugalia.

Vânzările online, în creștere cu 158%; în acest moment reprezintă 18% din vânzările totale ale Grupului (în anul financiar anterior procentul era de 8%).

Profitul a crescut cu 27,4% (la un curs constant), în mare parte determinat de performanța B&Q; profitul ajustat înainte de impozitare a crescut cu 44,4%, incluzând aproximativ 85 milioane lire sterline în economii nete recurente în anul fiscal 20/21

Kingfisher plc este o companie internațională în domeniul îmbunătățirii locuinței, ce deține aproximativ 1.350 de magazine în 8 țări din Europa. Principalele branduri sub care operează Kingfisher sunt B&Q, Castorama, Brico Depôt, Screwfix, Tradepoint si Koçtaş, susținute de o echipă de 74.000 de angajați.