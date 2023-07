Victor Ciutacu, către Anca Alexandrescu și scandalul potenței în presă: 'poate-s ele prea largi, nu ei prea mici?'

În presa ultimelor zile a ieșit un scandal cu iz sexual și măsurători de potență a bărbaților. Totul a pornit de la declarații ale Alexandrei Păcuraru, la Realitatea Plus, care a spus că jurnalistul Dan Andronic ”nu e dotat, chiar rușinos de jos”. În scandal a plonjat și Anca Alexandrescu, fosta soție a lui Dan Andronic, care a spus că este o sursă autorizată să confirme afirmațiile Alexandrei Păcuraru.

În tot acest scandal a intervenit și jurnalistul Victor Ciutacu, cel care se întreabă retoric ”că poate-s ele prea largi, nu ei prea mici?”.

”Mai e pe aici, prin sat, vreunul care să nu-și fi amintit brusc că l-a amenințat Pandele cândva, de-acum 20 de ani și până ieri seară? Hai, bă, am înțeles că edilu-i iute la mânie și degrabă sunător pe celular, dar ăia care dau ordinul de zi pe unitate chiar n-au pic de imaginație? Mai variat, băieți, că vă repetați și vă ies epoleții de sub cămăși. Cât despre alea care măsoară sculele foștilor și raportează în direct starea erecției, și-or fi pus problema că poate-s ele prea largi, nu ei prea mici?”, scrie Victor Ciutacu.

Cum a pornit totul

Alexandra Păcuraru l-a acuzat pe Dan Andronic că a furat nevestele altora și ”nu e dotat, chiar rușinos de jos”.

“Nu sunt eu consumatoare de picanterii, nu mă interesează intimitatea altora, dar nu pot să nu vă spun că Dan Andronic este mic… nu e dotat, chiar rușinos de jos. Și ca să se răzbune că nu poate să fie bărbat, că nu are cu ce, a combinat femeile altora. La unele a ținut, la altele nu. (…) Căci cu altceva, cu ce poți compensa bărbăția, zic. Iar cei ce astăzi sar in apărarea lui, nu sunt decât fripturiști deghizați în jurnaliști care, pentru un ban în plus, latră cât pot de tare din trompetele ruginite!”.

Ca să întărească afirmațiile, în scandal a intervenit și Anca Alexandrescu, fosta soție a lui Dan Andronic.

"S-a pornit o avalanșă de jigniri atât la adresa mea, cât și a postului Realitatea Plus din partea unor personaje care eu consider că sunt ultimele care au dreptul să ne dea lecții de moralitate. Am văzut disputa cu Dan Andronic și am fost acuzată pe nedrept că eu aș fi spus nu știu ce chestii, eu fiind plecată în concediu.

Dar, am văzut că domnia sa dorește surse credibile; eu cred că sunt o sursă credibilă, având în vedere faptul că Dan Andronic a fost soțul meu. Nu mi-am permis niciodată să vorbesc despre defectele fizice ale cuiva și nu o voi face. Dar nu cred că Dan Andronic are calitatea morală să ne certe pe noi”, a spus Anca Alexandrescu.

Reacția lui Dan Andronic

Dan Andronic a reacționat în tot acest scandal și i-a cerut Alexandrei Păcuraru să acționeze corect jurnalistic și să vină direct la sursă să se convingă.

„Alexandra Păcuraru, fata lui Tata de la Realitatea Plus, a livrat aseară încă un editorial video care poate câștiga unul din marile premii ale planetei. O mostră de inteligență jurnalistică cum rar am văzut. Fata lui Tata a vorbit. Și a spus ce știa mai bine, ce a învățat ea la școala de jurnalism Păcuraru & Gușă. Ceva scârbos, cu tentă sexuală. A aflat că am … mică. Rușinos de mică. De fapt, nici nu pare să existe… Poate că de aici vine faptul că nu vreau să cedez EVZ unui grup de presiune și șantaj.

Alexandra Păcuraru, jurnalistă, aseară, în direct, în prime-time, la Realitatea Plus: Nu sunt eu consumatoare de picanterii, nu mă intereseză intimitatea altora, dar nu pot să nu vă spun că Dan Andronic este mic… nu e dotat, chiar rușinos de jos.

Și ceilalți jurnaliști care și-au manifestat solidaritatea cu noi au probleme în opinia Clanului Păcuraru. Sunt fripturiștii, cu trompeta ruginită…

Trecând peste agramatismele și fracturile logice inerente (cum poți lătra într-o trompetă???), imediat apar întrebările: De unde știe? Nu a invocat nici o sursă. A cerut și opinia preopinentului? Nu. Păi, asta-i anchetă jurnalistică corectă?”.