Victor Negrescu: 'Brexitul afectează România, îi afectează pe cetăţenii din România'

Fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene Victor Negrescu a declarat că Brexitul "îi afectează pe cetăţenii din România", în primul rând pentru că Marea Britanie reprezintă un partener important al ţării noastre în Uniunea Europeană (UE), potrivit Agerpres.

"Brexitul afectează România, îi afectează pe cetăţenii din România din mai multe considerente, în primul rând pentru că vorbim despre un partener important al nostru în UE, un partener cu care am avut de foarte multe ori ca şi ţară poziţii comune pe multe subiecte, multe subiecte de interes, în mod special pe subiectele ce ţin de politica de apărare şi de securitate, dar şi de politica privind ceea ce înseamnă sprijinul pentru sectorul digital şi inovaţie şi pe tot ce înseamnă partea de educaţie", a spus Negrescu, la conferinţa "European Citizenship beyond Brexit", desfăşurată, joi, la SNSPA.



În opinia lui Negrescu, România riscă să piardă balanţa comercială pozitivă pe care o are cu Marea Britanie.



"Pierdem practic un partener important din punct de vedere comercial, avem o balanţă comercială pozitivă cu Marea Britanie (...) şi în contextul UE şi facilităţile oferite de UE ne permit să avem această balanţă comercială pozitivă şi acest lucru riscăm să-l pierdem, dacă ieşirea din UE nu va fi setată şi din acest punct de vedere şi nu vor fi menţinute anumite facilităţi care ar fi de folos exportatorilor români", a afirmat Negrescu.



El a menţionat că sunt foarte multe întrebări privind soarta celor aproximativ 400.000 de cetăţeni români care trăiesc în Marea Britanie şi referitor la investiţiile britanice în România, pentru care trebuie găsite soluţii astfel încât să nu fie afectate.

"Este clar că România riscă să piardă, pentru că investiţiile britanice în România vor fi şi văd că sunt din ce în ce mai mari, ele trebuie să continue şi din acest punct de vedere există un impact bugetar care a fost calculat de către experţi din România (...). Vorbim de un potenţial impact care poate să meargă până la 2% din PIB, dacă nu se găsesc soluţii în acest sens. Vorbim şi de impact direct şi de impact indirect", a declarat Negrescu.



El a precizat că unii dintre partenerii comerciali ai României care au schimburi importante cu Marea Britanie vor fi afectaţi şi există riscul ca acest lucru să conducă la un impact asupra economiei româneşti.



"La momentul acesta, activitatea mea operaţională se axează pe a mă asigura pe faptul că europenii în Marea Britanie, în special cei români, au drepturile necesare, pentru că sunt mulţi cetăţeni români în Marea Britanie (...). Avem şi declaraţii publice clare din partea prim-ministrului din România că Guvernul român vrea să asigure reciprocitate privind ce se întâmplă cu românii din Marea Britanie şi britanicii din România (...). Acum 18 luni s-a stabilit că cetăţenii UE îşi vor menţine drepturile după Brexit şi va exista o schemă pe care ei o pot utiliza (...). Ministerul de Interne are o schemă foarte bună pentru cetăţenii UE de menţinere a drepturilor existente (...), de exemplu, dacă sunteţi român în Marea Britanie, vă veţi menţine drepturile, veţi putea deveni rezident permanent, veţi avea acces la educaţie, la servicii de sănătate, la securitate socială", a declarat ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti, Andrew Noble.