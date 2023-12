Victor Ponta le răspunde ironic liberalilor: Accept să merg ambasador în SUA, dacă mi se propune

Fostul premier Victor Ponta a fost nominalizat de către cei de la PNL ca fiind una dintre variantele de ambasador pentru SUA. Ponta le răspunde ironic și susține că ar accepta propunerea, doar că deocamdată președintele Klaus Iohannis este cel care numește ambasadorii.

”Draga Robert - Multumesc pentru propunere ; imi place America si cred ca am pregatirea necesara sa fiu un bun Ambasador. Singura problema ( temporara) este ca, in Romania, nu Premierul ci Presedintele numeste ambasadorii - inteleg ca stii deja ca Marcel Ciolacu o sa fie Presedinte ; este o veste buna - o sa accept daca imi propune ! Dar , ca intre noi liberalii ( nu penelistii), am o propunere mai buna. Inteleg ca actualul Ambasador al Romaniei la Washington are un salariu lunar cam de 10.000 dolari - plus 21.000 de dolari pretul reședinței ( si cam 3000 restul cheltuielilor) - in total platim din taxe si impozitele crescute aiurea de PNL cam 400.000 dolari anual . Eu iti propun sa ma duc Ambasador onorific ( imi platesc eu tot si nu cer de la contribuabilii romani nimic) - si voi , PNL , alegeti o taxa pe care sa nu o mai mariti! Esti de acord?”, scrie Victor Ponta.