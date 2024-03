Victor Ponta, 'provocare' pentru Kovesi după achitarea din dosarul Turceni-Rovinari: 'Cum comentați acest lucru'

Fostul premier Victor Ponta susține, într-o postare pe Facebook, că speră ca fosta șefă DNA, Laura Codruța Kovesi, să fie întrebată la un moment dat despre achitarea sa din dosarul „Turceni-Rovinari”. „Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar interviurile luate lui Kovesi sunt chiar de un mai jos nivel decât cele luate lui Putin”, afirmă Ponta.

Înalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat definitiv, pe 28 decembrie, pe fostul premier al României în dosarul „Turceni-Rovinari”, pentru că „fapta nu este prevăzută de legea penală”. Sentința a venit după 8 ani de proces.

„Eu tot sper ca cineva (chiar dintre laudatorii sai- singurii carora le raspunde) o sa o intrebe : “Doamna Kovesi, l-ati anchetat, trimis in judecata si eliminat din functie si din politica pe fostul Premier Victor Ponta . A fost achitat in unanimitate atat de Completul de 3 Judecatori de la ICCJ cat si de Completul de 5 judecatori pe motiv ca fapta nu exista ( nu prescriptie sau o Decizie a CCR); procurorul pe care l-ati desemnat sa faca acest dosar este acum in subordinea dvs si la Parchetul European. Un om declarat nevinovat de toate instantele si toti judecatorii a stat mai mult de 8 ani in procese . Cum comentati acest lucru”? Nu vreau sa jignesc pe nimeni , dar interviurile luate lui Kovesi sunt chiar de un mai jos nivel decat cele luate lui Putin. Nu doar eu am dreptul sa primesc raspuns la aceasta intrebare ; au dreptul aceste si cei 5 milioane de oameni care m-au votat si care i-au platit din taxele lor salariul Doamnei Kovesi si al lui Uncheselu”, scrie Victor Ponta pe Facebook.