Video | Accident grav al sextuplului campion mondial la motociclism, Marc Marquez, care va lipsi de la Marele Premiu al Indonezei

Pilotul spaniol ale echipei Honda Marc Marquez a căzut de două ori sâmbătă, în timpul calificărilor pentru Marele Premiu al Indonezei, a doua etapă a Campionatului Mondial de MotoGP, şi încă o dată, rău, duminică, la turele de încălzire, conform news.ro.

Accidentul de duminică a fost grav, sextuplul campion mondial lovindu-se la cap şi suferind un traumatism cranian. El a pierdut controlul motocicletei, a fost proiectat în aer, apoi a căzut rău, rostogolindu-se de mai multe ori.

Get well son @marcmarquez93

You're still the best.

nuestras oraciones por ti ????????#mandalika #Marquez

#MotoGP #IndonesianGP pic.twitter.com/9dlMYksZLC