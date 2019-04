VIDEO Gardienii Revoluției joacă tare. Au survolat agresiv vase militare americane în Golful Persic

O dronă a Gardienilor Revoluţiei, corpul de elită al armatei iraniene, a survolat un portavion american care naviga în Golful Persic, afirmă agenţia de presă iraniană Tasnim pe site-ul internet duminică, potrivit AFP scrie Agerpres.

Agenţia publică o înregistrare video, nedatată, care arată o dronă de culoare bleu deschis, având inscripţia "Ababil III" cu litere persane şi latine, ce decolează de pe o pistă de la malul mării.Înregistrarea, însoţită de o coloană sonoră care evocă un film de acţiune, a fost realizată de forţa navală a Gardienilor Revoluţiei, notează Tasnim.După decolarea aparatului, acesta arată o imagine aeriană a două nave de război care navighează pe mare şi care par să aparţină escortei unui portavion de care se apropie de apoi camera.Pe corpul acestei nave este înscris numărul 69 cu cifre uriaşe.

Înregistrarea oferă apoi, sub formă de informaţii inserate în imagine, detalii despre numerele matricole ale mai multor avioane de pe punte, dintre care unele sunt vizibile cu ochiul liber, în special două avioane de supraveghere americane de tip Hawkeye AWACS şi câteva avioane de luptă F-18.



SUA au anunţat în 8 aprilie plasarea Gardienilor Revoluţiei pe "lista organizaţiilor teroriste străine".



În replică, Consiliul suprem al securităţii naţionale iranian a anunţat în aceeaşi zi că el consideră forţele americane desfăşurate în Orientul Mijlociu, în Cornul Africii şi în Asia Centrală drept "grupări teroriste".



Iranul se consideră gardianul Golfului şi denunţă frecvent prezenţa militară americană în această zonă a mării.



Miercuri, la New York, ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a avertizat SUA că se expun unor "consecinţe" dacă i-au "măsura stupidă" de a interzice Iranului accesul în strâmtoarea Ormuz, care închide Golful şi prin care trece o treime din petrolul mondial.



"Este în interesul securităţii noastre naţionale să păstrăm deschis Golful Persic. Noi am făcut-o în trecut şi vom continua să o facem în viitor", a spus Zarif.



"Dar forţele SUA ar trebui să ştie că atunci când intră în strâmtoarea Ormuz, ele trebuie să vorbească celor care apără strâmtoarea Ormuz - Gardienilor Revoluţiei iraniene", a adăugat el

A high definition footage obtained by #IRGC naval forces shows the #US warships being closely monitored in the #PersianGulf waters, south of #Iranhttps://t.co/BEaY2NhbIL pic.twitter.com/k8Pzh8wdGO— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 27, 2019