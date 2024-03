VIDEO | Avion militar rusesc, prăbușit în Marea Neagră. Ar fi fost doborât din greșeală de forțele rusești

Razvozhayev a susținut că pilotul s-a ejectat la timp și a fost preluat de salvatorii de la Serviciul de salvare din Sevastopol la aproximativ 200 de metri de țărm.

Împuternicitului rus a susținut că pilotul nu a fost rănit și că niciun sit civil nu a fost avariat în urma prăbușirii. Razvozhayev nu a precizat cauza prăbușirii avionului și nici tipul aeronavei.

Anterior, la 28 martie, canalele rusești Telegram au transmis presupusele imagini cu avionul în flăcări și în cădere deasupra peninsulei ocupate și cu o parașută a pilotului ejectat.

Potrivit afirmațiilor împărtășite pe canalul Telegram al Crimeei Wind, avionul a fost doborât din greșeală de către forțele rusești. Canalul a susținut că avionul a fost doborât deasupra Sevastopolului după ce a decolat de pe aerodromul militar Belbek.

Deși modelul exact al avionului nu este clar, imaginile partajate pe canalele Telegram arată ceea ce pare a fi un avion de luptă. Unele canale au identificat avionul ca fiind un Su-35 sau un Su-27.

Oficialii ucraineni nu au comentat afirmațiile, care nu pot fi verificate în mod independent.

Forțele aeriene ale Rusiei au suferit pierderi deosebit de grele la sfârșitul lunii februarie și în martie, pierzând peste o duzină de avioane de luptă, inclusiv bombardiere de luptă Su-34, avioane de luptă Su-35 și un avion militar de spionaj rar A-50.

