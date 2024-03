VIDEO Biden îl acuză pe Putin după atacul terorist: 'E un măcelar!'

"Sunt atât de multe lucruri importante pe care le-am putea face, inclusiv să avem grijă în sfârșit să ajutăm Ucraina [să-l protejeze] pe acest măcelar Putin", a spus Biden.

Biden a făcut referiri la Putin ca la un "măcelar" exact acum doi ani, adăugând că "acest om nu poate rămâne la putere". În același timp, președintele american a spus că războiul cu Ucraina a fost un "eșec strategic" pentru Rusia și l-a aruncat înapoi în secolul al 19-lea.

Serviciul de presă al Kremlinului, comentând discursul lui Biden din martie 2022, a declarat că "de fiecare dată astfel de insulte personale îngustează fereastra de oportunitate pentru relațiile noastre bilaterale sub actuala administrație" a Statelor Unite.

Timp de câteva luni, Congresul SUA nu a reușit să aprobe finanțarea ajutorului militar pentru Ucraina din cauza diferențelor politice interne.

Joe Biden candidează pentru un al doilea mandat de președinte al Statelor Unite și este în campanie. Carolina de Nord este unul dintre statele swing în care nici democrații, nici republicanii nu au un avantaj evident.

US President Biden again called Putin a "butcher" and again called for urgent aid to Ukraine



"There are so many important things we could do, including finally taking care of helping Ukraine from this butcher Putin."- Biden stated. pic.twitter.com/tmtvOAQWji