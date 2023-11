VIDEO Ciolacu, Ciucă, Cristian Popescu Piedone și Kelemen Hunor participă la Congresul romilor

La Sala Palatului a inceput Congresul organizat de Asociatia Partida Romilor. Reprezentantii a peste 4.200 de romi din peste 400 de comunităţi au sosit, plini de entuziasm, ca sa participe la dezbaterea celui mai amplu proiect realizat pentru imbunatatirea conditiilor de viata ale etnicilor romi.

Tema centrală a congresului este ”Romi pentru România”, noul proiect politic al APRPE, care are o nouă abordare a problemelor cu care se confruntă comunităţile de romi atat in ce priveste educatia, cat si sanatatea si cultura, in vederea cresterii egalitatii de sanse si promovarea unor masuri care sa fie cuprinde in Programul de Guvernare.

Congresul a inceput cu o rugaciune de binecuvantare, intonarea imnului Romaniei si imnului Romilor, in sala fiind prezenti presedintele Partidei Romilor, Nicolae Paun, Nicolae Ciuca-presedintele Senatului si presedinte al PNL, Marcel Ciolacu, premier al Romaniei, Cristian Popescu Piedone, presedinte executiv PPUSL, si Kelemen Hunor, presedintele UDMR.