VIDEO - Ciolacu, Tăriceanu și Ponta, ultimatum de 48 de ore pentru Marcel Vela: 'Așteptăm răspunsul dumneavoastră'

Liderii Marcel Ciolacu, Călin Popescu Tăriceanu și Victor Ponta și-au unit forțele în plină criză de coronavirus! Ei îi solicită ministrului de Interne Marcel Vela informații cu privire la românii care au intrat în România în perioada 21-18 martie.

INTERPELARE

Domnului Ion Marcel Vela - Ministrul Afacerilor Interne

De la

- Senator Calin Popescu Tariceanu Presedinte ALDE

- Deputat Marcel Ciolacu- Presedinte PSD

- Deputat Victor Ponta - Presedinte ProRomania

Stimate Domnule Ministru

In baza prevederilor Constitutiei Romaniei, a Regulamentelor Camerei Deputatilor si Senatului si a legislatiei in vigoare va rugam sa ne comunicati in cel mai scurt timp urmatorele date :

1. Numarul total de cetateni care un intrat pe teritoriul Romaniei in perioada 21 - 28 Martie a.c.

2. Numarul de cetateni care au declarat la momentul intrarii sau au fost depistati ulterior de catre autoritati ca venind din Italia si Spania

3. Numarul de cetateni ( dintre cei mentionati la pcr 1 si 2) mentinuti in carantina - si numarul celor trimisi in izolare la domiciliu

4. Masurile de protectie / dotarea cu echipament corespunzator a angajatilor MAI care proceseaza intrarile in tara si insotirea celor intrati catre zonele de carantina sau spre domiciliu.

Asteptam raspunsul dvs scris in cel mult 48 de ore .

Avand in vedere conditiile speciale de functionare a Parlamentului in aceasta perioada va solicitam sa acceptati aceasta forma electronica de transmitere a interpelarii .

Cu stima”, scrie Ponta pe Facebook.