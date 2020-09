VIDEO După ce a cerut ca epidemia să nu fie politizată, Nelu Tătaru acuză PSD: 'Am găsit o visterie goală, depozite goale, fără arme, fără a putea riposta'

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, critică PSD pentru faptul că a lăsat ”o visterie goală, depozite goale”, iar în aceste condiţii Guvernul liberal a fost nevoit să lupte ”fără arme, fără a putea riposta într-oprimă etapă în faţa unei pandemii”.

”Acum aproape un an de zile preluam guvernarea, nu se gândea nimeni la pandemie. Acum, după 10 luni de zile, arătăm că am gestionat o pandemie găsind de la predecesorii noştri, Partidul Social Democrat, o visterie goală, depozite goale, fără arme, fără a putea riposta într-o primă etapă în faţa unei pandemii”, a afirmat Nelu Tătaru duminică la o dezbatere electorală organizată de PNL la Iaşi.

El a criticat PSD pentru lipsa de implicare în realizarea spitalelor regionale promise.

”În acelaşi timp, am putut vedea că dacă promisiunile celor dinaintea noastră - în opt ani de zile opt spitale regionale – am reuşit în zece luni să semnăm contracte de finanţare pentru trei spitale regionale, ei nereuşind nimic”, a adăugat preşedintele PNL Vaslui.

El a promis că institutul de boli cardio-vasculare de la Miroslava este ”o perspectivă viabilă, pe care cu siguranţă o vom realiza”.

”Mă uit la oportunitatea pe care o avem astăzi, este o oportunitate mare. Venim după un an greu dar venim după un an în care ne-am călit. (...) Faptul că un an cu 21% în Parlament ne-a făcut să putem trece cu brio ne face să credem că pe 28 vom vedea că suntem destul de mulţi care conducem comunităţile noastre”, a adăugat Nelu Tătaru.

