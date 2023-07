VIDEO + FOTO | Tragedie pe o autostradă din India: Au ars de vii în autobuzul cuprins de flăcări - Zeci de oameni au murit.

Cel puţin 25 de persoane au fost ucise şi alte opt rănite după ce un autobuz a luat foc în noaptea de vineri spre sâmbătă pe o autostradă din statul Maharashtra în vestul Indiei, a anunţat sâmbătă poliţia, citată de France Presse, conform Agerpres.

"În autobuz erau între 30 şi 35 de persoane. Douăzeci şi cinci de persoane au murit şi alte opt au fost rănite", a declarat Baburao Mahamuni, un responsabil al poliţiei.

Autobuzul se îndrepta spre oraşul Pune după miezul nopţii când a lovit un stâlp şi s-a răsturnat, provocând incendiul rezervorului, a adăugat el.

Printre morţi se numără şi trei copii, a declarat un ofiţer de poliţie presei.

Răniţii, inclusiv şoferul de autobuz, au fost transportaţi la un spital din apropierea locului accidentului, care se află la aproximativ 400 de kilometri est de capitala financiară a Indiei, Mumbai.

Poliţia a declarat că a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanţele tragediei.

"Prioritatea în acest moment este identificarea cadavrelor şi predarea lor membrilor familiei", a declarat comisarul de poliţie Sunil Kadasane, citat de presa locală.

Imaginile difuzate de presă arată autobuzul în flăcări şi resturile carbonizate ale vehiculului răsturnat pe autostradă.

"Sunt profund întristat de accidentul îngrozitor de autobuz produs la Buldhana", a reacţionat prim-ministrul Narendra Modi pe Twitter.

Accidentele sunt frecvente pe vasta reţea rutieră a Indiei, care este prost întreţinută şi notoriu de periculoasă.

Potrivit unui raport al Băncii Mondiale publicat în 2021, 11% din numărul total de decese rutiere au loc în India, în ciuda faptului că ţara nu numără decât 1% din vehiculele din lume.

