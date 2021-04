VIDEO - Godzilla vs. Kong a fost filmul cu cele mai mari încasări obţinute la nivel nord-american în timpul pandemiei

Lungmetrajul „Godzilla vs. Kong”, regizat de Adam Wingard, s-a menţinut pe primul loc în box office-ul nord-american şi este acum filmul cu cele mai mari încasări din timpul pandemiei, relatează News.ro.

După ce a înregistrat debutul record al pandemiei, cu încasări de aproximativ 50 de milioane de dolari pe parcursul primelor cinci zile de la premiera în cinematografe, în al doilea weekend, producţia a generat încasări de circa 13,4 milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com.

Cu un total domestic de 69,5 milioane de dolari, „Godzilla vs. Kong” este acum filmul cu cele mai mari încasări obţinute în timpul pandemiei, devansând thrillerul „Tenet” al lui Christopher Nolan, care a înregistrat încasări de 58,4 milioane de dolari.

Producţia Warner Bros. şi Legendary Entertainment a generat la nivel internaţional încasări de 288,3 milioane de dolari, astfel că totalul este, până în prezent, de 357,8 milioane de dolari.

Din distribuţia lungmetrajului care a fost lansat simultan pe HBO Max fac parte Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall şi Brian Tyree Henry.

Thrillerul „Nobody”, cu Bob Odenkirk în rol principal, a urcat un loc, până pe doi după ce, în al treilea weekend de la debut, a generat încasări de 2,65 de milioane de dolari.

Filmul horror „The Unholy”, regizat de Evan Spiliotopoulos, a ocupat a treia poziţie în box office-ul nord-american, cu încasări de 2,4 milioane de dolari în al doilea weekend.

Lungmetrajul de animaţie „Raya and the Last Dragon”, producţie Disney, s-a menţinut pe poziţia a patra, după ce a generat încasări de 2,14 milioane de dolari în al şaselea weekend de la lansare.

Filmul SF „Voyagers”, cu Colin Farrell, Tye Sheridan şi Lily-Rose Depp în distribuţie, a debutat pe locul al cincilea, cu încasări de 1,35 de milioane de dolari.

Top 10 al box office-ului nord-american este completat de „Tom and Jerry”, „The Girl Who Believes in Miracles”, „The Courier”, „Chaos Walking” şi „The Croods: A New Age”.