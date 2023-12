Video | Imaginile pe care IDF nu le-ar fi vrut publice niciodată! Cum s-au filmat soldații israelieni în Gaza (CNN)

Ofensiva israeliană în Fâșia Gaza se află în centrul unei noi controverse, după ce soldați ai statului evreu s-au filmat în timp ce ard alimente, vandalizează un magazin și jefuiesc locuințe private.

Înregistrările au ajuns pe rețelele sociale și în presa internațională, notează CNN, potrivit antena3.ro.

Sursa citată menționează o astfel de înregistrare, în care un soldat israelian se uită direct în cameră, apoi se întoarce și dă foc la o grămadă de alimente.

"Aprindem lumina în acest loc întunecat și îl ardem până când nu va mai exista nicio urmă din el", spune militarul.

Participanții la incident susțin în înregistrare că se află în Shejaiya, un cartier din orașul Gaza.

CNN a analizat aceste imagini, precum și altele ce conțin scene scandaloase, între care:

Un soldat ce cotrobăie prin garderoba unei femei, inclusiv prin lenjeria intimă, făcând remarci jignitoare despre femeile arabe;

Un alt militar IDF vandalizând un magazin despre care spune că este situat în Jabalya, în nordul Gaza; bărbatul ia diverse obiecte din magazin și dă cu ele de pământ, iar la un moment dat culege două păpuși de pe raft și le sparge capetele;

Mai mulți soldați israelieni care distrug mașini civile cu un vehicul militar;

Un soldat lângă un zid pe care scrie, în ebraică, cu un spray, mesajul "În loc să ștergem graffiti, hai să ștergem Gaza de pe fața pământului!"

CNN menționează că a contactat Forțele de Apărare ale Israelului, IDF, în legătură cu aceste scene filmate și fotografiate.

Potrivit CNN, IDF nu a contestat veridicitatea imaginilor și nici faptul că soldații evrei au fost implicați.

Responsabilii militari au transmis că aceste comportamente nu se aliniază cu regulile IDF, iar autorii vor fi pedepsiți.

Conform IDF, "vor fi luate măsuri disciplinare în ceea ce îi privește pe soldații implicați".

La solicitarea CNN, forțele israeliene nu au precizat în ce constau măsurile disciplinare.

Videoclipurile menționate, dintre care multe au fost postate pe rețelele de socializare chiar de către protagoniștii lor, furnizează muniție protestelor internaționale față de violențele și numărul mare de victime asociate cu intervenția Israelului în Gaza, în urma atacului Hamas din 7 octombrie.

IDF a comunicat că a lovit peste 22.000 de ținte în Gaza în primele șase săptămâni de război.

Ministerul Sănătății din enclavă, controlat de Hamas, a indicat recent că numărul morților în urma loviturilor israeliene a ajuns la 18.412.

IDF Thugs Burn Food and Vandalize Shops in Gaza



Watch here: https://t.co/wHL1t8k3wY pic.twitter.com/FAeTXPK0Yn