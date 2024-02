VIDEO ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, îi taie aripile lui ÎPS Teodosie: 'Oamenii au alte preocupări, nu neapărat înființări de mitropolii'

Într-o ieșire rarisimă în presă, ÎPS Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a abordat subiectul pe care ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, îl dorește discutat în Sfântul Sinod: ridicarea eparhiei sale la rang de mitropolie.

Mitropolitul Teofan spune că ÎPS Teodosie, prin comportamentul din ultimele zile, când le-a cerut credincioșilor să nu iasă în stradă pentru a cere reînființarea mitropoliei Tomisului, a înțeles că situațiile de acest gen se rezolvă doar în Sfântul Sinod. Totodată, ÎPS Teofan îi taie aripile ierahului tomitan: Tomisul nu va fi ridicat la rang de mitropolie.

”Ne bucurăm că s-a înțeles, în cele din urmă, că treburile bisericești nu se rezolvă pe stradă, prin manifestații, prin slogane, eventual prin pancarte. Chestiunile bisericești sunt analizate, rezolvate și se iau decizii în conformitate cu Duhul Bisericii. Prin mila Domnului, avem un sistem mitropolitan bine structurat, ancorat în sfintele canoane, în tradiția Bisericii de multă vreme, și orice decizie cu referire la înființări, desființări, modificări teritoriale ale unor unități bisericești se realizează în interiorul acestui sistem. Cred că nu este nici folositor și, cu atât mai mult necesar, ca vechile structuri bisericești răspândite de-a lungul și de-a latul țării să fie neapărat reînființate, reactualizate.

De fapt, toate, sau aproape toate, există sub o altă formă, eventual sub o altă denumire, cu un alt sediu, în structurile mitropolitane existente. De exemplu, Mitropolia de la Suceava, astăzi, funcționează, aceeași mitropolie, însă cu sediul la Iași. Mitropolia Noului Severin, foarte importantă în multă vreme în partea de sud-vest a țării, este astăzi Mitropolia Olteniei. De asemenea, Mitropolia de la Târgoviște sau de la Argeș, precum și fosta Mitropolie a Tomisului, sunt astăzi încadrate și funcționează sub egida Mitropoliei Munteniei și Dobrogei.

Cred că preoții și credincioșii constănțeni sunt mulțumiți în marea lor majoritate prin faptul că au o arhiepiscopie la Constanța și că fac parte din Mitropolia Munteniei și Dobrogei. În general, oamenii, știți bine, și acolo, și peste tot în țară, au alte preocupări: grija zilei de astăzi și de mâine, problemele de sănătate, îngrijorarea pe care o au ca nu cumva războiul pe care-l poartă Rusia în Ucraina să se apropie de granițele României. Acestea sunt preocupările reale ale oamenilor, nu neapărat înființări, rearondări, modificări de structuri bisericești, mitropolitane, eparhiale și așa mai departe.”, a răspuns ÎPS Teofan la întrebările jurnaliștilor.

Totodată, mitropolitul ieșean a fost întrebat și de ce crede că arhiepiscopul Teodosie vrea neapărat ca eparhia sa să fie iar mitropolie.

”Fiecare, doamnă, avem dorințele noastre. E bine să le exprimăm, le exprimăm în cadrul sinodalității noastre, și primim răspunsul adecvat, dacă este voia lui Dumnezeu exprimată prin instanțele bisericești, atunci avem dreptul să ne exprimăm într-un mod corect, smerit, duhovnicește, sinodal, doleanțele pe care le considerăm legitime.”, a precizat ÎPS Teofan.

Încălcarea ordinii statutare a Bisericii şi tulburarea păcii din viața Bisericii și a societății prin acte de răzvrătire, indisciplină și presiune publică vor fi înscrise pe ordinea de zi a viitoarei ședințe a Sfântului Sinod, a anunțat, vineri, Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, legat de ÎPS Teodosie.

Solicitarea Arhiepiscopiei Tomisului de a deveni Mitropolie a fost discutată şi respinsă în şedinţa din 4-5 martie 2003 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prezidată de Patriarhul Teoctist, se arată într-un comunicat transmis de Cancelaria Sfântului Sinod.