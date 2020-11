VIDEO Klaus Iohannis, despre alegerile prezidențiale din SUA: Indiferent de coloratura politică, SUA susțin dezvoltarea relației cu România

Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți, la Cotroceni, un mesaj înainte de rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA.

Citește și: PSD vede posibilă intrarea la guvernare (surse)

„Alegerile din SUA reprezinta un moment de referinta in plan geopolitic. Din perspectiva Romaniei, ralatia cu SUA ramane fundamentala, aprofundarea si extinderea parteneriatului strategic fiind un pilon al politicii noastre externe si de securitate. Administratia SUA, indiferent de coloratura politica, a sustinut permanent dezvoltarea relatiei cu Romania pe toate palierele. A crescut semnificativ nivelul de constientizare a importantei strategice a Marii Negre atat in SUA cat si la nivelul NATO si am dezvoltat o viziune comuna Romania - SUA cu privire la acest spatiu”, a declarat Klaus Iohannis.

Americanii se prezintă marţi la urne pentru a-şi alege preşedintele după o campanie acerbă şi divizantă, un scrutin în care actualul lider de la Casa Albă, republicanul Donald Trump, încearcă să depăşească avansul pe care rivalul său, democrat Joe Biden, îl are în sondaje, şi să câştige un nou mandat de patru ani, transmite Reuters.