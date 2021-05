VIDEO Ludovic Orban recunoaște meritele lui Mihai Tudose în realizarea Podului peste Dunăre: 'A avut o intervenţie extrem de benefică şi de utilă'

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, a declarat, sâmbătă, în timpul unei vizite pe şantierul Podului suspendat peste Dunăre, că recunoaşte, spre deosebire de alţii, intervenţia lui Mihai Tudose, fost premier şi actual europarlamentar PSD, în realizarea podului de la Brăila, cea mai mare lucrare de infrastructură din România din ultimii 30 de ani, anunță Agerpres.

"Când am fost ministrul Transporturilor, dacă vă aduceţi aminte, noi am predat documentaţia tehnico-economică la Consiliul Judeţean Tulcea şi Consiliul Judeţean Brăila, care până la urmă nu s-au înţeles. Aici eu recunosc intervenţia domnului Tudose, spre deosebire de alţii; într-adevăr, a avut o intervenţie extrem de benefică şi de utilă. Mă aflu astăzi în vizită pe şantierul podului, o investiţie vitală pentru această zonă. Mă bucur să văd progrese evidente. Sunt gata picioarele podului, blocul de ancoraj pe malul brăilean este foarte aproape de finalizare, am înţeles că şi cel dinspre malul Tulcea-Jijila este într-un stadiu avansat, foarte apropiat de nivelul de finalizare. După cum vedeţi, au început să se tragă cablurile", a afirmat Orban.

El a precizat că investiţia în Podul suspendat peste Dunăre nu trebuie privită izolat, ci în contextul în care ea va asigura o deschidere către toate arterele importante şi coridoarele de transport din Europa.

"Scopul podului de la Brăila este mult mai amplu şi va reprezenta, alături de celelalte investiţii care se vor realiza în următorii ani, o deschidere a Brăilei, Galaţiului, a acestui areal către toate arterele importante, coridoarele de transport. Se va face legătura cu Portul Constanţa, care este extrem de importantă, legătura cu A7, care se va face prin drumul expres Brăila-Buzău şi drumul expres Brăila-Focşani, legătura cu Coridorul paneuropean 4 de transport. Investiţia este foarte importantă, pentru că va asigura un acces mai facil pentru toate mărfurile şi toţi cetăţenii din zona de nord-est a Europei la Portul Constanţa, care este o poartă de intrare/ieşire în şi din Europa, care pentru România este un atu strategic extrem de important. Brăila şi Galaţi, odată conectate pe infrastructura de transport rutier de tip autostradă cu toate coridoarele de transport, vor dobândi o atractivitate suplimentară, care va fi un suport pentru dezvoltarea economică a acestei zone şi nu numai", a spus Orban.

În ceea ce priveşte realizarea drumurilor care vor face legătura cu podul, Orban şi-a exprimat convingerea că podul şi infrastructura conexă acestuia se vor termina aproximativ în acelaşi timp.

"Pentru infrastructura de legătură cu podul s-a emis autorizaţia de construcţie pentru două tronsoane şi urmează să se emită autorizaţia de construcţie pentru restul tronsoanelor care sunt cuprinse. Sunt nişte lucrări de deviere a reţelelor care trebuie realizate nu de către constructor, ci de către CNAIR. Din câte am înţeles, se vor derula lucrările şi se va putea preda amplasamentul, astfel încât să se poată emite autorizaţia de construcţie şi, mai ales, ordinul de începere a lucrărilor. Abia după predarea amplasamentului şi emiterea ordinului de începere a lucrărilor, constructorul poate să se apuce de lucru. Dar sunt convins că va exista o mobiliare din partea constructorului şi a CNAIR astfel încât să se termine aproximativ în acelaşi timp şi podul şi infrastructura conexă", a completat Orban.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat, pe 18 mai, că a început operaţiunea de ridicare a platformei de lucru la Podul suspendat peste Dunăre, cu ajutorul căreia vor fi trase cele două cabluri de oţel, care vor susţine tablierul, respectiv calea de rulare a podului.

"Au început lucrările de ridicare a platformei de lucru la Podul suspendat de la Brăila. În paralel, se vor monta şi cele două cabluri de oţel peste pod. De asemenea, au început lucrările şi pentru primii 7 kilometri ai drumurilor de legătură", se arată în anunţul de pe contul de Facebook al CNAIR.

Licitaţia pentru realizarea Podului suspendat peste Dunăre, cea mai mare lucrare de infrastructură din România din ultimii 30 de ani, a fost câştigată, în ianuarie 2018, de asocierea a două firme - una din Italia şi cealaltă din Japonia, iar contractul prevede ca lucrarea să se finalizeze în 2023, în condiţiile în care 18 luni sunt alocate pentru proiectare şi 36 de luni pentru execuţie.

Pentru acest obiectiv au fost alocate fonduri nerambursabile în valoare de aproximativ 363 de milioane de euro, din Fondul European de Dezvoltare Regională, bani care vor fi folosiţi atât pentru construirea podului, cât şi pentru realizarea unei reţele de drumuri de 23 kilometri, care vor face legătura cu podul.